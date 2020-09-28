萊豬進口有半年空窗期　新北議員要求更換營養午餐契約

明年元旦起萊豬就可以堂而皇之進口，儘管教育部已函文各學校，要求優先使用國產豬。不過，新北市議員陳偉杰質詢指出，各校營養午餐契約一年一簽早在暑假前就已經簽好，根本沒有規定禁止使用萊豬，下學期就是空窗期，要求市府更換營養午餐契約，維護師生安全。
陳偉杰強調，學校與供應商簽定的營養午餐契約，沒有禁止使用瘦肉精美豬或其再製品，學校契約採學年制一年一換，質疑下學期就是空窗期，根本無法阻止瘦肉精美豬流入校園膳食。
新北市教育局長張明文承認，確實各校在換約前會有半年空窗期，如果沒有更換契約，就無法強制要求廠商禁止使用瘦肉精美豬，中央修法速度如果不夠快，確實要到明年八月才能換約，在此之前，各校廠商的確可以依約行事，沒有明文禁止使用瘦肉精美豬以及其再製品。
陳偉杰批評，教育部函文要求優先使用國產豬，充其量只是行政命令，依照契約自由原則，各校已簽約廠商根本不必理會教育部公文，而且也無法處罰，這對每日在學校食用營養午餐的師生來說，已經對健康帶來威脅。
陳偉杰說，為防止明年1月到8月成為瘦肉精美豬進入新北市校園的高風險期，他要求市府立即與各級學校研議，下學期更換營養午餐契約，或至少內容必須加註禁止使用瘦肉精美豬及水餃、貢丸等再製品，確保全市師生食用營養午餐安全無虞。