萊豬進口有半年空窗期　新北議員要求更換營養午餐契約

明年元旦起萊豬就可以堂而皇之進口，儘管教育部已函文各學校，要求優先使用國產豬。不過，新北市議員陳偉杰質詢指出，各校營養午餐契約一年一簽早在暑假前就已經簽好，根本沒有規定禁止使用萊豬，下學期就是空窗期，要求市府更換營養午餐契約，維護師生安全。