金門石獅彩繪惹爭議　民眾：文資單位管太多

每年農曆八月十五日，是金門金城鎮邱良功母節孝坊下的石獅仙姑千秋聖誕醮慶，當地藝術工作者王明宗受附近商家委託替石獅重新彩繪換新裝，卻遭文資單位以破壞古蹟為由要求停工，惹來民眾質疑文資單位是不是管太多。
座落在金城鎮市區的邱良功母節孝坊，牌坊總高9公尺48，由上等泉州花崗石與墨綠青斗石混和建造而成，整體分為四柱三間五樓三層的形式，是清代石牌坊最偉麗的一種格局，在臺閩地區的石牌坊中，也以邱良功母節孝坊的尺度為最大。
當中位於牌坊下的石獅仙姑位於聖旨石牌之下，因此常沐天恩聖氣，故其貴為金門群獅之首，統管地區所有獅子塑像，甚至包含各聚落的風獅爺，因此每年的農曆八月十五中秋節，附近民眾均會為石獅仙姑慶生，並於前夕為石獅彩繪換新裝。
文化局於9月28日古蹟例行巡查發現王明宗正彩繪獅子，即已要求暫停彩繪，先依民俗慣例報請中央核定，後續本局會依文資法要求提送審議，未來亦請其依文資法規定辦理，先申請再彩繪，避免類似事件再次發生。
附近高齡七十多歲的老阿媽表示，彩繪石獅仙姑的習俗在她小時候就有，是一件很神聖的事，過去這項工作是由一位老阿伯負責，但自從老人家過世後，附近商家就委託在模範街長大的藝術工作者王明宗接手，此次害他無端受累，老阿媽也相當不捨。