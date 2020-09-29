NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

金門石獅彩繪惹爭議　民眾：文資單位管太多

記者蔡若喬/金門報導

calendar_today2020-09-29 19:50:20

王明宗替石獅重新彩繪，卻遭文資單位以破壞古蹟為由要求停工
▲王明宗替石獅重新彩繪，卻遭文資單位以破壞古蹟為由要求停工。(圖/記者蔡若喬攝)

每年農曆八月十五日，是金門金城鎮邱良功母節孝坊下的石獅仙姑千秋聖誕醮慶，當地藝術工作者王明宗受附近商家委託替石獅重新彩繪換新裝，卻遭文資單位以破壞古蹟為由要求停工，惹來民眾質疑文資單位是不是管太多。



座落在金城鎮市區的邱良功母節孝坊，牌坊總高9公尺48，由上等泉州花崗石與墨綠青斗石混和建造而成，整體分為四柱三間五樓三層的形式，是清代石牌坊最偉麗的一種格局，在臺閩地區的石牌坊中，也以邱良功母節孝坊的尺度為最大。


▲座落在金城鎮市區的邱良功母節孝坊為金門唯一一級古蹟。(記者/蔡若喬攝)
▲座落在金城鎮市區的邱良功母節孝坊為金門唯一一級古蹟。(記者/蔡若喬攝)
▲因遭文資單位要求停工，石獅仙姑尚有近1/3尚未彩繪。(圖/記者蔡若喬攝)
▲因遭文資單位要求停工，石獅仙姑尚有近1/3尚未彩繪。(圖/記者蔡若喬攝)
當中位於牌坊下的石獅仙姑位於聖旨石牌之下，因此常沐天恩聖氣，故其貴為金門群獅之首，統管地區所有獅子塑像，甚至包含各聚落的風獅爺，因此每年的農曆八月十五中秋節，附近民眾均會為石獅仙姑慶生，並於前夕為石獅彩繪換新裝。

文化局於9月28日古蹟例行巡查發現王明宗正彩繪獅子，即已要求暫停彩繪，先依民俗慣例報請中央核定，後續本局會依文資法要求提送審議，未來亦請其依文資法規定辦理，先申請再彩繪，避免類似事件再次發生。


附近高齡七十多歲的老阿媽表示，彩繪石獅仙姑的習俗在她小時候就有，是一件很神聖的事，過去這項工作是由一位老阿伯負責，但自從老人家過世後，附近商家就委託在模範街長大的藝術工作者王明宗接手，此次害他無端受累，老阿媽也相當不捨。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

繼續作答
55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

繼續作答
台灣藝人為中共國慶高歌《我的祖國》，您覺得適當嗎？

台灣藝人為中共國慶高歌《我的祖國》，您覺得適當嗎？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀