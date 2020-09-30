台南好停車繳費抽獎活動開跑　加碼好禮等你抽

台南市政府延續去年「台南好停」APP停車享優惠，繳費抽大獎的活動熱潮，這次推出為期5個月的「台南好停車，繳費e騎抽」抽獎活動，最大獎有價值9萬多元的宏佳騰智慧電車、華碩智慧型手機、家電產品、台南在地美食餐券等多項好禮，希望更多市民及遊客善加利用「台南好停」APP。
台南市長黃偉哲表示，「台南好停」APP是一套非常好的軟體，易於找車位，減少車子在外面的繞行浪費的油料及空氣汙染，以及造成塞車的成本，對個人、環境及國家都是正面的效益，既可好停車又可抽好禮，希望更多人一起來參與使用。
交通局局長王銘德指出，「台南好停」APP為全國首創導入行動支付功能，完全不需手續費，提供停車場位置、費率、剩餘格位等資訊查詢，並整合停車找位與行動支付服務，去（108）年首度推出APP繳停車費抽獎，行動支付使用率從每月15.92%，成長至今每月使用率達約30.78%，成長比例高達93%。
王銘德說，統計今年使用行動支付繳納停車費服務總人次，截至8月底已突破176萬，預估年底前可望突破260萬人次，顯示民眾支持行動支付的便捷與優惠，更響應環保減碳政策。
「台南好停車，繳費e騎抽」抽獎活動，即日起至109年12月31日止，「台南好停」APP會員使用APP線上支付繳納南市路邊停車場（含南市停管處自行開單之路外停車場）停車費，即享有「首筆停車費免費，第2筆起每筆折扣2元」的超省優惠。
即日起至110年2月28日止，活動期間內使用「台南好停」APP會員，並使用專屬行動支付，或於台南市公有委外停車場（共36場）停車，並現場繳費皆可參加抽獎活動，詳情見活動網站。