台南好停車繳費抽獎活動開跑　加碼好禮等你抽

台南市政府延續去年「台南好停」APP停車享優惠，繳費抽大獎的活動熱潮，這次推出為期5個月的「台南好停車，繳費e騎抽」抽獎活動，最大獎有價值9萬多元的宏佳騰智慧電車、華碩智慧型手機、家電產品、台南在地美食餐券等多項好禮，希望更多市民及遊客善加利用「台南好停」APP。

▲為期5個月的「台南好停車，繳費e騎抽」抽獎活動即日起開跑。（圖／台南市政府提供）