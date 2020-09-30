當選高市藍營黨團總召　蔡武宏：強力監督、不濫用杯葛

高雄市議會國民黨團今（30）日由黨團議員投票選出蔡武宏議員，擔任國民黨團總召，國民黨中央組織發展委員會主委李哲華也專程南下參與大會；新任總召蔡武宏也說，只要是對高雄市發展及市民福祉有幫助的政策，黨團也都會支持，不會濫用杯葛。