當選高市藍營黨團總召　蔡武宏：強力監督、不濫用杯葛

高雄市議會國民黨團今（30）日由黨團議員投票選出蔡武宏議員，擔任國民黨團總召，國民黨中央組織發展委員會主委李哲華也專程南下參與大會；新任總召蔡武宏也說，只要是對高雄市發展及市民福祉有幫助的政策，黨團也都會支持，不會濫用杯葛。
李哲華表示，國民黨在經歷議長及市長補選後，如今市議會黨團也產生出新總召，期盼在曾麗燕議長、陸淑美副議長、蔡武宏總召的帶領之下，能夠結合在野黨議員盟友，共同強力監督市政。
高雄市議會議長曾麗燕則表示，高雄市議會第三屆第四次定期大會開議將在10月5日召開，今年經歷許多風波，惟有真正攜手同心，才能保住國民黨的議會堡壘，與高雄市民站在一起，一同為高雄市的繁榮發展攜手前進！
新任總召蔡武宏指出，感謝黨團議員的愛護和支持，讓他有機會為黨團奉獻棉薄之力，除為黨團成員做更好的聯繫與服務之外，也要全力維護黨團成員問政權益，力求議會議事運作的和諧尊重，透過協商與討論充分展現成熟的民主議事程序，實現以民意為依歸的議事運作。
蔡武宏認為，目前高雄市議會有31席國民黨籍議員，今年經歷韓市長罷免案及市長補選，國民黨沒有分裂的本錢，團結才能有力量，黨團團結，監督力量才會更堅強有力，陳其邁市長就任後，國民黨團必須扮演更好、更稱職的在野黨監督者的角色，發揮在野嚴謹把關的職責，提升問政戰力，加強監督力道，嚴格監督市府預算及施政。