高雄人的「雄影二十」　電影節回顧展十月開跑

2020高雄電影節今年適逢影展20週年紀念，高市電影館特別自10月起規劃系列回顧活動，10月1日起在一樓大廳舉辦「人物肖像展」，還將於10月上旬放映歷年取景高雄或高雄出品代表作，並邀請電影人出席映後座談，回顧拍攝點滴。

今年高雄電影節欣逢二十歲紀念，電影館除了影片放映外，還製作多部訪談影片，邀請電影人及在地影迷暢談他們心目中的高雄電影節；一樓大廳規劃的「人物肖像展」，邀請曾替《我的少女時代》、《總舖師》等國片拍攝劇照的知名攝影師李思敬，為歷屆影展大使、曾來過高雄的電影人及高雄影迷拍攝全新沙龍照，帶領民眾穿越時空隧道，回味高雄電影節的二十週年。

▲ 桂綸鎂與導演楊雅喆將一同出席《女朋友。男朋友》映後講座。（圖／高雄市電影館提供）

此外，高市電影館也將重映《不能沒有你》、《深海》、《痞子英雄首部曲：全面開戰》、《返校》等在高雄取景的長片，以及多部入圍金馬獎的高雄拍劇情短片，而《全能元神宮改造王》、《主播愛你唷》兩部人氣VR作品也將一日限定供影迷觀賞。詳細訊息請洽高雄電影節官方網站。



