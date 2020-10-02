影／超毒！柚子千萬別「配藥」吃！醫師化身演員來提醒

中秋吃柚子「藥」注意！雖然香甜多汁的柚子在中秋節是十分應景的水果，但若家中有服用特定藥物的親朋好友，可就要特別小心留意了﹔員林宏仁醫院家醫科醫師曹世達說，不只柚子，包括葡萄柚汁，最好都不要與降高血壓、降血脂藥物混用，否則可能造成血壓過低，藥效太重導致身體無法負荷。
員林宏仁醫院醫護人員憂心慢性病患忘記用藥安全，把長期服用的降血壓、降血脂等藥物和柚子混著吃，反而造成身體不適，首次化身演員演出短劇「阿好嬸看診」，用活潑的方式擺脫枯燥的宣導，也希望病患能印象深刻記得用藥安全。
曹世達指出，柚子與葡萄柚都富含「呋喃香豆素」成分，該成分會抑制小腸及肝臟的代謝酵素，但許多藥物要透過該酵素代謝，因此恐造成藥物不良作用﹔此外，柚子的維生素C、膳食纖維豐富，一般人適當食用，大吃烤肉之際，可以幫助消化，但柚子也富含鉀離子，腎臟病患者尤其要避免，否則會讓腎臟負擔過大。
曹世達也說，雖然吃葡萄柚、柚子不要配藥對民眾好像是常識，但過去就曾遇過病患在年節熱絡氣氛下，一時就忘了，造成低血壓差點暈倒緊急求診，也有長者因為家裡柚子太多，也一天一顆，就忘了長期服用慢性藥，身體不適急性腎衰竭就醫。
為加強提醒民眾，曹世達與門診護理長董雅玲首次化身演員，與行政人員一起演出宣導短劇「阿好嬸看診」，劇中主角阿好嬸由院內員工林立偉男扮女裝，不僅混用降高血壓、降血脂藥物與柚子，甚至連過期10年的藥都拿出來混吃，在診間面對醫師時卻不敢說實話，最後被孫女戳破，讓人印象深刻。
曹世達說，國人幾乎每三至四位成年人就有一位高血壓，治療過程不只靠醫生，病人對於服用藥物的安全更要注重，才能建立良好醫病關係，讓療效發揮，因此，透過生活化戲劇來提醒，用藥有任何問題也應向藥師、醫師再次詢問確認。