影／超毒！柚子千萬別「配藥」吃！醫師化身演員來提醒

中秋吃柚子「藥」注意！雖然香甜多汁的柚子在中秋節是十分應景的水果，但若家中有服用特定藥物的親朋好友，可就要特別小心留意了﹔員林宏仁醫院家醫科醫師曹世達說，不只柚子，包括葡萄柚汁，最好都不要與降高血壓、降血脂藥物混用，否則可能造成血壓過低，藥效太重導致身體無法負荷。

▲柚子文旦與降高血壓、降血脂藥物混用，可能造成血壓過低，藥效太重導致身體無法負荷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲柚子文旦與降高血壓、降血脂藥物混用，可能造成血壓過低，藥效太重導致身體無法負荷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

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▲員林宏仁醫院醫護人員用活潑的方式擺脫枯燥的宣導，也希望病患能印象深刻記得用藥安全（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲員林宏仁醫院醫護人員用活潑的方式擺脫枯燥的宣導，也希望病患能印象深刻記得用藥安全（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

▲柚子不要配藥對民眾好像是常識，但過去就曾遇過病患在年節熱絡氣氛下，一時就忘了，造成低血壓差點暈倒緊急求診。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）