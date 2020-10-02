屏東縣佳冬鄉灌溉水圳洗衣場　洗衫褲、打嘴鼓、當生趣

佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」據點，是客家婦女交誼的重要聚會所，不過隨著時代進步逐漸消失，縣府及地方民間團體舉辦「佳冬衣言堂：洗衫褲、打嘴鼓、當生趣」活動，副縣長吳麗雪與地方人士於福德祠旁老式洗衣場，重現婆婆媽媽歡樂洗衣古早場景，也是在地客庄文化最佳的「活歷史」。

▲佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」據點，是客家婦女交誼的重要聚會所。（圖／屏東縣政府提供, 2020.10.02）

× ▲佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」據點，是客家婦女交誼的重要聚會所。（圖／屏東縣政府提供, 2020.10.02）

▲幾十年前提著衣桶佔好位置洗衣並天南地北閒話家常的畫面，想要知道村裡大小事，到這裡一問便知，這就是客庄生活的一部份。（圖／屏東縣政府提供, 2020.10.02）