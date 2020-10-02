屏東縣佳冬鄉灌溉水圳洗衣場　洗衫褲、打嘴鼓、當生趣

佳冬鄉六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」據點，是客家婦女交誼的重要聚會所，不過隨著時代進步逐漸消失，縣府及地方民間團體舉辦「佳冬衣言堂：洗衫褲、打嘴鼓、當生趣」活動，副縣長吳麗雪與地方人士於福德祠旁老式洗衣場，重現婆婆媽媽歡樂洗衣古早場景，也是在地客庄文化最佳的「活歷史」。
副縣長吳麗雪表示，在客家文化記憶中洗衣場是女力的交流場所，明年六堆300周年，縣府將結合六堆歷史及地方特色人文，舉辦慶典活動，讓六堆被各界看見。
未來位於下六根的大伯公洗衣場，將可看到幾十年前提著衣桶佔好位置洗衣並天南地北閒話家常的畫面，想要知道村裡大小事，到這裡一問便知，這就是客庄生活的一部份，歡迎大家共下來佳冬感受客家人文、水文之美。
現場當地學生以藝文表演形式慶祝，阿爸阿姆阿公阿婆在一旁拿著臉盆番鹼（洗衣皂）助興，以唱唱跳跳的場景向鄉親宣布，洗衣場又回來了！
縣府客家事務處表示，在佳冬下六根的大伯公洗衣場，曾經是女性朋友們晨昏洗衣、聊天打嘴鼓的據點，也是客家婦女重要的聚會場所。
為拾回時光的記憶，經縣府、成功大學大地團隊、鄉公所與在地協會、團體協調下，水利會將常態性放水聯結古今生活之景象；在地鄉親亦主動進行綠美化，讓親近水環境的人們共享美麗客庄，留下歡樂與人文之美。