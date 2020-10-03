中國籍男偷渡金門　體溫39.1度緊急送醫

海巡署金門岸巡隊昨(2)日上午於金寧鄉隴口岸際，成功緝獲一名中國籍朱姓男子非法入泅渡入境，由於當時朱男體溫量測高達39.1度，經送往部立金門醫院進行快篩呈現陰性，且體溫也逐漸回復正常，結束一場虛驚，目前人已帶回岸巡隊進行14天的隔離留置。
身著黑衣黑褲的中國籍朱姓男子，僅憑著2.5平方公尺不到的保麗龍板，以及兒童充氣式救生圈就成功橫渡波濤洶湧的金廈海域，於昨日上午9時40分許泅渡抵達金門金寧鄉隴口岸際，遭到穿著隔離衣、已埋伏多時的金門岸巡隊幹員逮捕。
金門岸巡隊參謀主任刁子敬表示，經反覆量測，朱姓男子體溫竟高達39.1度，這個結果讓現場的岸巡幹員也嚇了一跳，趕緊通報衛生單位將該名偷渡客送往衛福部金門醫院。
全球新冠病毒肆虐，金門醫院也如臨大敵，所幸經院方進行快篩測試，檢驗結果呈現陰性，且在短暫的休息後，朱姓男子體溫也回復正常，院方研判是在海上漂流日曬才導致體溫過高。
檢驗報告出爐後，讓參與此次押解任務的相關單位都鬆了一口氣，不過中國籍男子偷渡事實明確，目前已帶回岸巡隊進行14天的留置觀察，全案後續也將依違反兩岸入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。
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