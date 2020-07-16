中市府成立「地方創生平台」　歡迎中部大專院校參與交流

臺中市政府與中部各大學第27次推動市政建設會議，今天在修平科技大學登場，臺中市政府團隊與中部五縣市共30所大學校院代表，針對「地方創生—地方政府與大學實踐經驗

議題討論。

研考會主委吳皇昇表示，自行政院宣佈108年為「臺灣地方創生元年」以來，各縣市政府無不積極投入推動。地方創生本質是以投資代替補助、永續發展是核心精神，有待「政府」、「企業」和「大學」三方能量導入，產、官、學通力合作，是地方創生成功發展關鍵。

修平科大是一所實務應用型大學，在教學上連續獲得教育部教學卓越計畫、高教深耕計畫、大學社會責任實踐計畫等多項肯定。針對地方創生議題，陳建勝校長提出修平正在推動的「農業地方創生系統」執行經驗，分享給在座各校代表。

陳建勝校長說，修平

配合推動地方創生政策，台中市政府今年首創「地方創生專案管理平台」，今天在與中部30所大學院校舉辦「推動市政建設會議」。台中市副市長黃國榮表示，「地方創生專案管理平台」建置是希望透過完善機制，輔導地方創生計畫的執行與控管，創造區域共贏、學界共享成效。黃副市長說明，地方創生是中央推動的新興項目，此次請研考會進行地方創生的專案報告，不但可向學界請益，分享彼此的實作經驗，也盼結合中部大學能量，推動各項事務，共同探索可長可久的地方創生事業模式。為此，研考會今年首創「地方創生專案管理平台」，期盼建立完善的機制，輔導地方創生計畫的執行與控管，透過平台讓中部各大專院校響應參與，可說是產官學協力平台，希望能創造區域共贏、學界共享的局面。修平科技大學校長陳建勝表示，針對農業社區面臨農業缺工、產銷失衡及農業缺乏加值等問題，推動「農業地方創生系統」，以農業創新服務模式，解決傳統農業社區遭遇到問題，例如透過活化社區及以園藝照護在地高齡居民，並與外埔區公所合作，在市府資源挹注下，協助外埔地方創生，進一步提供各項合作交流機會、整合各方資源，攜手創造共贏利基。