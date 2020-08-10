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打開「台中mini城市盒」　串聯文化及古蹟套裝景點

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-10 17:20:43

▲台中市文化局推動「台中mini城市盒」活動，串聯13處文化及古蹟套裝景點。（圖／金武鳳攝，2020.8.10)
▲台中市文化局推動「台中mini城市盒」活動，串聯13處文化及古蹟套裝景點。（圖／金武鳳攝，2020.8.10)
搶搭暑假及國旅爆發列車，台中市文化局推出「台中mini城市盒」活動，以帶動臺中文化旅遊風潮，民眾只要到13個文化場館購票或打卡，即可獲得1張明信片，集滿7張可兌換「台中mini城市盒」，限量1千個。

文化局長張大春歡迎遊客使用三倍券及藝FUN券，來台中暢遊文化古蹟景點，體驗文化城在地文化魅力，此次文化局推出「台中mini城市盒」與「台中慢漫地圖」，是希望遊客們能帶著慢活心情，漫步在台中這座美麗城市。

▲台中市文化局長打開「台中mini城市盒」，盒內串聯台中文化場館，民眾可按圖索驥旅遊。（圖／金武鳳攝.2020.8.10)
▲台中市文化局長打開「台中mini城市盒」，盒內串聯台中文化場館，民眾可按圖索驥旅遊。（圖／金武鳳攝.2020.8.10)

其中，台中慢漫地圖繪製了台中博物館與地方文化館，民眾可按圖索驥前往探索在地文化的歷史脈絡，慢漫地圖將會放置在各文化館舍、大眾運輸站與旅店等，歡迎民眾索取。

張大春表示，台中擁有豐沛的文化設施資源，博物館與地方文化館舍散布在台中各區，這些博物館與地方文化館乘載著最在地的文化風采，是民眾認識與觀看台中的文化窗口。

配合「台中mini城市盒」活動，可為探索地方文化過程增添不一樣的趣味，方式是，14日起民眾只要到放送局、刑務所演武場、眷村文物館、宮原武熊宅邸、摘星山莊和霧峰林家宮保第園區等6間文化館舍，消費滿200元可獲得3張明信片，打卡或填問卷還能再獲得1張隱藏版明信片。

此外，走訪台中文學館、中正紀念館、豐原漆藝館、太平買菸場、太平古農莊、美術家資料館和纖維工藝博物館等7間文化場館，打卡或填問卷，也能獲得特定款式明信片，民眾只要集滿7張不同樣式的明信片，即可兌換「台中mini城市盒」，讓民眾以踏查尋訪與親手組裝方式，更深入了解台中在地文化。

 

關鍵字

張大春 台中文化局 台中mini城市盒 三倍券 文化場館

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