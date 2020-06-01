世界球后戴資穎化身稅務大使　14天居家隔離最常做這件事

導於稅務申

▲ 世界球后戴資穎化身稅務大使，宣導於稅務申報期間，不限金額可以申請分期延期繳納，讚揚世界級揪甘心稅務方案。（圖／高雄國稅局提供）

▲ 世界球后戴資穎化身稅務大使，化身稅務大使，期盼大家一起度過疫情難關。（圖／高雄國稅局提供）

受到新冠肺炎疫情影響，國際體壇也紛紛停賽，世界球后戴資穎在完成全英公開賽後也沒閑著，日前受財政部邀請拍攝稅務廣告「稅務減負擔 相挺度難關」，化身稅務大使，期盼大家一起度過疫情難關，並宣報期間，不限金額可以申請分期延期繳納，讚揚世界級揪甘心稅務方案。揪甘心稅務方案中，如果個人因疫情而接受治療隔離檢疫者，3月到5月的八大稅目（包括綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、牌照稅及房屋稅）不用申請，報繳期限自動延長，如展期無法繳清，可於展期內向稅捐稽微機開申請延期分期。其次，個人或營利事業，因疫情而繳稅困難，不限繳納金額、延期最長一年、分期最長三年，在繳稅期間内，可洽各地區國稅局或地方稅捐稽徴機關申辦。由於中央流行疫情指揮中心日前已將英國列入第三級警告國家，小戴在3月全英公開賽中勇奪女單冠軍後，回台完成14天居家自主隔離。時常在IG上與球迷分享自己在居家檢疫的點滴，和以往最大的差別，除了少了球場訓練，她將14天當作難得假期，並透露自己居家隔離的日子幾乎都睡到中午，這也是之前都沒辦法做到的事情。全英公開賽奪冠後，積分再度升至97,575分，而陳雨菲僅有96,465分，順利擠下中國好手陳雨菲，重返世界球后寶座，勇奪生涯第21座超級賽冠軍再創紀錄，成功締造了屬於她的全新「戴資穎障礙」。以上資訊由財政部高雄國稅局廣告提供

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