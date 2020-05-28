連日大雨、高溫潮濕　嘉市籲農民防治稻熱病

連日大雨產生的高溫潮濕環境，容易導致穗稻熱病，嘉義市區較早種植的一期稻作預計於半個月後開始收割，嘉義市政府請農民應於近日放晴後加緊防治，以免抽穗後感染穗稻熱病。

為了監測水稻防治情形，嘉義市政府監測人員至荖藤里、海口寮、北社尾、大溪厝及頭港等大面積種植水稻之地段監測稻熱病病情，約略估計目前各地段穗稻熱病的發生程度屬1級(罹病率約在5%以下)，對於未來收成量之影響甚微，請農民安心，不過須注意是部分較晚種植水稻尚未抽穗，應於近日放晴後加緊防治，以免抽穗後感染穗稻熱病。

稻熱病又稱「稻瘟」，不僅危害水稻葉片、稻穗、莖節及葉舌，發病初期葉面上形成褐色小斑點，再擴大呈紡錘型、出現灰褐色病斑，嚴重時葉片枯萎，造成稻株結穗榖粒不充實，嚴重減產。稻熱病在一期作較容易發生，一般清明節前後為發病時期，尤其施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。

因為近日梅雨鋒面的影響，氣候較不穩定，連日豪雨容易導致稻熱病的產生。建設處指出，水稻穗稻熱病預防重於治療，籲請農友加強注意防治水稻穗稻熱病，除了施肥時請遵照合理化施肥，勿施用過多氮肥，避免田間病勢加劇外，建議使用耐受性強的水稻進行種植，並依照植物保護資訊系統網站推薦的農藥(如40% 亞賜圃可濕性粉劑 (1,500 倍 ) 、 2 % 嘉賜黴素溶液 (1,000 倍 ) 等藥劑)進行輪作，並留意安全採收期 ， 以避免藥害及殘留過量發生，即可有效防治穗稻熱病發生。

另外大雨後部分水稻因品種或是農民施肥習慣，可能出現倒伏的情況，目前市府建設處巡查嘉義市多處(荖藤里、海口寮、北社尾、大溪厝及頭港)大面積種植的水稻田，尚未發現倒伏情形發生，近期監測人員將會加強水稻田巡查，並通知各地小組長若有災情發生盡速回報市府，以免影響農民未來收成。