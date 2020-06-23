台南私娼寮命案二審上訴駁回　維持原審9年判決

發生於108年2月的台南私娼寮命案，一審依殺人罪判處9年有期徒刑，案經上訴二審，今（23）日高等法院台南分院駁回上訴，維持原審判決，可上訴。
台南高分院合議庭審理時，陳嫌坦承犯行，並當庭表示，希望向被害人道歉﹔他說，感謝法官給他機會，能與死者家屬修復，打開心結，「我不是蓄意傷害阿娟（死者），是因為一些壓力，導致情緒失控，造成憾事」。
108年2月12日凌晨，陳嫌與鐘女在台南市北區住處房間內口角爭吵，陳嫌一時激動，以雙手掐住其頸部，致鐘女因呼吸道遭壓迫，腦部缺氧而窒息死亡﹔直至陳嫌發覺鐘女已無呼吸心跳，決意自殺失敗後，即於同日下午2時57分，以行動電話撥打110報案，向員警表明其已將鐘女掐死，自首而接受裁判。
合議庭認鐘女原先即罹患鬱症，以及案發前鐘女傳送的文字內容，陳嫌供稱案發時，鐘女因對胞姊極為不滿、主觀認陳嫌積欠債務，一再揚言欲對胞姐及家人不利，陳嫌因此在爭執過程中掐死鐘女，院方審酌陳嫌自始坦承犯行，並就犯罪情節均供述明確，堪認其確出於悔悟而自首，依法減輕其刑。
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