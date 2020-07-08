28間中小學齊聚開課　科普教室給孩子新體驗

嘉義市政府每年於暑假期間舉辦的「科學168教育博覽會」，今年將於7月16日登場，連續5天呈現精彩有趣且具教育意義的活動，為孩子們帶來繽紛的暑假科學新體驗。

科學168教育博覽會今年主場地在港坪風雨球場、港坪運動公園(含體育館)、港坪國小及周邊場地，舉辦科普教室、創客展演、大師講座、科學競賽、科學體驗、科學營隊、定向越野及主題特展等系列活動；家長與孩子們可在安全的環境中，盡情的探索自然、發現生活裡的科學與體驗科學的魅力。科普教室共分A、B、C、D四間，提供豐富的活動，7月16日首日在科普教室A是由大業國中帶來的「摩力彩鹽」，去年曾獲選「網路人氣王」，老師帶領學生使用鹽和紅藍黃三色粉筆，將鹽與粉筆搗碎研磨，讓色彩附著在鹽上，層層鋪在瓶內成為漂亮的彩鹽瓶，過程中可讓學生瞭解色彩三原色紅、黃、藍，並嘗試調出各種顏色，並瞭解摩擦力。

科普教室還有「動感機器人」、「簡易熔岩瓶」、「導電塗鴉」、「電流急急棒」、「光的魔法師」等各式課程；市府教育處指出，科學168教育博覽會不僅傳達知識，更透過實作體驗讓孩子從過程中培養訓練邏輯與思考能力，藉由多元且接近生活的豐富主題，勾起孩子們的好奇心並主動學習，玩的盡興也學得開心。

教育處長林立生表示，今年科學168教育博覽會將連結充滿地域性特色的在地元素，創造出擁有無限可能的科學樂園，歡迎家長們帶著孩子一起來探索科學的奧秘，創造學習的美好回憶。