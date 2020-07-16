貧血被笑白面書生　原來都是痔瘡惹的禍

張先生45歲，由於工作繁忙、早出晚歸，加上飲食不正常，經常有貧血被笑白面書生 原來都是痔瘡惹的禍及排便出血的狀況。

張先生某日如廁後，又有出血的狀況，忽然一陣頭暈目眩幾乎昏倒。家人趕緊送張先生至本院急診，經檢查後發現，張先生血紅素竟然不到5g/dl (男性標準值約14-16g/dl)，原來是因為長期痔瘡出血而導致嚴重貧血。

痔瘡，是許多人不敢說的秘密，坊間常有「十人九痔」之說，可見多數人都有這個問題。痔瘡其實是一種肛門靜脈曲張的疾病。據研究統計，在開發國家中，痔瘡的盛行率可以有接近4成；目前沒有確切的原因來解釋痔瘡的發生，不過長期便秘、長時間維持站姿或蹲姿，以及懷孕（胎兒的壓力）時都會引發痔瘡症狀，推測可因為壓力提高，促使肛門的靜脈血管長時回流受阻，異常擴張而導致。

嘉基大腸直腸外科林怡成主任說：痔瘡依嚴重程度可分為四級。第一、二級肛門偶有搔癢不適、出血症狀，或如廁用力時，覺得有肛門有異物感，此階段尚不嚴重，可先以藥物治療；但到了第三級，肛門組織明顯腫脹、突出，必須靠外力才能推回；若是第四級，痔瘡可能已過度發炎、脫垂，或已凸出在肛門外推不回去時，則需考慮手術方式治療。

林怡成主任表示痔瘡手術方式很多種，包含組織凝集器(LigaSure)痔瘡切除術、痔瘡環狀切除術或傳統痔瘡切除術。組織凝集器(LigaSure)痔瘡切除術的原理是把至痔瘡組織先凝結再切割，過程快速而出血量少，不需過度使用電燒燒灼及縫合止血，進而減少手術的出血及縮短手術時間，也能有效降低術後疼痛，縮短術後病人恢復至日常生活的時間，因此病人術後滿意度也明顯提升。

嘉基大腸直腸外科醫師臨床經驗豐富，痔瘡治療效果卓越，根據健保署資料在108年全國痔瘡治療10大醫院統計中，在全國排名第9位及區域醫院的第4位。