晨光畢業典禮　早療學童運動會展翅高飛

雙福基金會附設晨光智能發展中心17辦理畢業典禮，今年共有12位畢業生，有別一般畢業典禮傷感的氛圍，典禮前透過與嘉基幼兒園的社區融合運動會，在充滿熱力與歡樂中展開，特殊幼兒在社區當中也能獲得更多支持與增加與人互動的機會。

融合運動會在晨光中心老師們的用心設計下，共有四個關卡：「雙龍搶珠」、「搶攻城堡大作戰」、「攻佔堡壘」以及「小精靈闖魔宮」，每關由老師及志工擔任關主，闖關者則由55位晨光中心的慢飛天使和55位嘉基幼兒園的孩童，分別組成巨龍隊、魔獸隊、騎士隊以及精靈隊來進行闖關遊戲，由於晨光中心特別用心，在平日便透過融合課程，安排慢飛天使與一般幼兒園的孩子們進行團體融合，因此孩子們得以順利的在彼此協助下，闖過層層關卡、完成任務，活動現場充滿孩童的興奮的尖叫聲及歡笑聲。

黃敏惠也特別到場給予畢業生滿滿的祝福，並感謝嘉義基督教醫院在醫療端及社福端全然地奉獻投入，看到整個團隊的跨專業合作，讓家有特殊兒的家長在這個階段得到精神上及資源上專業的支持，也盼望社會大眾對早期療育的重視及對特殊兒的接納，祝福晨光慢飛天使們能順利銜接上一般幼兒園及國小的學習環境，進入嶄新的人生階段。

嘉義基督教醫院院長特助同時也是雙福基金會嘉義辦事處執行長的周恬弘表示，晨光今年共有12位畢業生，其中7位孩童即將進入國小就讀，5位幼兒則回歸到一般幼兒園就讀；兒童早期療育在0-6歲是黃金關鍵期，因此晨光在學前階段扮演了重要的推手及支持的力量，來到晨光的孩子當中，有一半以上的孩子在接受早療服務後，回到一般普通班的教育體系就讀，其他幼兒則順利轉銜到國小資源班或特教班，相關早療訊息及捐款，請聯絡05-2759128晨光中心。