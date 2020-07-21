長期咳嗽非感冒　早期肺癌須留心

▲輕微感冒，不以為意，竟發現了一顆0.9公分的肺結節。〔圖／嘉基提供2020.07.20〕

陳姓女士咳嗽了數月,因不是特別嚴重，認為是輕微感冒，不以為意；看到報導肺癌已連續9年蟬聯十大癌症之首後，決定去做了胸部的低劑量電腦斷層掃描，竟發現了一顆0.9公分的肺結節，經嘉義基督教醫院胸腔外科判讀呈現毛玻璃狀病灶合併中心部分實質化，可能為早期肺癌。

排除遠處轉移、接受電磁支氣管鏡導航行術前定位與單切口螢光胸腔內視鏡行肺部分切除後，陳姓女士恢復順利，第二天便行出院。病理報告確診為第一期肺腺癌，目前接受密切追蹤，嘉基胸腔外科主任張家銘醫師表示，近年空汙嚴重，如民眾長時間咳嗽建議到院檢查，謹慎處理。早期肺癌大多無症狀，需要倚賴如低劑量電腦斷層這樣的工具，才能提供比傳統X光片更佳解析度的篩檢。

近年來肺癌正式進入精準醫療，如晚期肺癌根據腫瘤基因檢測，甚至透過抽血採取微量腫瘤的DNA進行次世代基因定序，來篩選是否合適標靶藥物或者免疫治療的投與，大幅改善以往只有化學治療不佳的效果，也在治療過程中動態追蹤抗藥性並調整藥物，為病人提供適切完整的治療照護計畫。

手術治療近年來強調微創，除了更少、更小的傷口與疼痛，如篩檢出小於一公分毛玻璃狀的一期肺癌甚至零期原位癌，更可使手術切除的範圍縮小，減少病患肺部損失，術後恢復更快。

張家銘醫師說：越小的肺病灶切片越困難，且胸腔鏡手術與傳統手術不同，無需倚賴醫師的手部觸覺，以先進的定位方式，如同導航系統般，讓外科醫師快速得知病灶的位置，例如術前電腦斷層導引、複合手術室使用電腦斷層或新穎的電磁支氣管鏡導引，經胸部穿刺給予染色定位後直接進行胸腔鏡手術切除，配合尖端的超高4K畫質的螢光內視鏡系統，外科醫師拿捏切除的範圍、深度、精準度與時效性大幅提升。