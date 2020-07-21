自然農法實踐在生活中　社區大學辦蔬果選美、互助市集

嘉義市社區大學「自然農法分享班」創立至今已經15年，21日在鈺通大飯店舉行「好自然農業社暨好自然服務團年會」及「優良農產品競賽」，現場展示各種農產品，現場進行票選活動，鼓勵學員把自家生產的農產品，經由包裝加上不同的表情符號，讓它們變得既可愛又充滿個性，創意十足。

市長黃敏惠表示，嘉義市社區大學自然農法分享班由最專業優質的胡安慶、張山蔚老師，以及自然農法班班長龔金山、好自然農業社社長葉聯仲、志工們的用心，帶著一群非常認真的學生，同學們退而不休，推動專業自然農法，並從源頭學習，由自然界循環，不使用化學農藥，生產更有機健康的食物，每次的成果展都令人感動，也證明當初她將志航國小這片區域開闢出來運用的決定是對的，希望讓更多人接受最好的終身學習教育，這裡不但有最好的農產品，更重要的是大家進步的人生。

自然農法分享班班長龔金山說，農法班成立已15年，從草創時期的2、30位，持續增加到現在已有142位學員，「優良農產品競賽」去年首辦，由同學們展示自己近期親自種、未使用農藥、化學肥料的農產品，互相觀摩學習，農法班每週二設有「學員互助市集」，同學們可在市集上以成本價買賣友善栽培農產品，販賣總所得的5%用以舉辦活動經費支出。

班級設有約7、800坪的「實習農場」，上課採課堂教學，加上農場實作，課堂老師時常引進新奇品種的甜蒜、香梨、香水百合、草莓等讓學員試做，農法班除了有實習農場，還設有倉庫、溫室、網室棚子、有機育肥、堆肥等設備。

嘉義市社區大學自89年創辦至今已邁入第20個年頭，學員已累積超過6萬人次，每學期開發的課程亦逐年增加，迄今已達180餘門。自然農法分享班由嘉大退休的專任老師、博士級顧問，以及嘉義大學農推中心輔導，希望讓民眾參與、學習、體驗。