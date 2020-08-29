石猴雕刻競賽　嘉市府展出精湛作品

2020嘉義市石猴雕刻徵件競賽，29日在嘉義市政府1樓大廳頒獎，所有得獎者由嘉義市長黃敏惠親自頒獎表揚，現場立委王美惠、陳家平等眾位市議員，以及獲獎者、貴賓共同參與，最年輕獲獎者年僅22歲，最年長者高齡88歲，展現資深藝術家不斷創作傳承，提供述說故事的平台。

黃敏惠表示，有藝術的地方總充滿很多感動故事、感情，讓人感到溫暖，喜、怒、哀、樂也可經由藝術改變生活，並談到她的外公很喜歡收集石猴，以前不時被外婆念，這是早期文化，而石猴就是因八掌溪有在地石材，進而延伸到全國，甚至世界各地的石材，都藉由雕刻，刻出石猴的趣味性與擬人化表情、感情；今年度徵件共有62位來自全國各地的藝術大師參賽，每一個作品充滿趣味性，以及生活感情表達。

首獎鄭育興先生作品《好(猴)幸福》以白色大理石創作，由堅硬石頭表達既抽象又具體的感覺，作品象徵一家幸福快樂，表現內在心靈的互動，如沐浴在陽光中，造型豐碩圓滿，技巧純熟，能運用材料的三角體造型鋼柔交融；鄭育興於警校畢業後進入阿里山消防分隊工作，平時從事油畫與素描創作，對攝影也有濃厚興趣，十多年前接觸石猴藝術戶外創作後，開啟雕刻創作生涯。

本次首獎得主鄭育興獲得獎金十萬元；第二名作品為吳黃杰獲獎金三萬元；第三名為蔡錦同獲獎金二萬元。此外還有優選6名，獎金1萬元；佳作12名獎金5仟元；入選則有41名，頒發獎狀乙禎，全部得獎作品即日起至9月15日在嘉義市政府1樓大廳展出，歡迎市民朋友及石猴雕刻愛好者踴躍參觀，體會嘉義特有的石猴藝術之美。