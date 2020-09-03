九三軍人節　嘉市秋祭國殤暨葉建儀、許鴻彬烈士入祀大典

嘉義市政府於九三軍人節在射日塔一樓嘉義市忠烈祠隆重舉行「嘉義市各界109年秋祭陣亡將士、因公殉職烈士暨葉建儀烈士、許鴻彬烈士入祀大典」，由市長黃敏惠親臨任主祭官，率領市府一級主管、局處代表並致贈遺族家屬慰問金。

黃敏惠表示，今天是九三軍人節，市府照往例舉行祭祀大典，而殉職員警李承翰先前已入祀到忠烈祠；今天兩位空軍烈士，葉建儀烈士、許鴻彬烈士入祀，希望在這個不幸的犧牲事件中，給予家屬慰問，更要珍惜國軍弟兄在此時刻保家衛國的決心，以及他們所做的奉獻與犧牲，期望藉由入祀儀式，讓往生者在天之靈得以安息，家屬能得到最好的撫慰。也特別感動，今天空軍司令部參謀長黃志偉中將特別蒞臨，帶領空軍第四戰術戰鬥機聯隊聯隊長魏兆麟少將率100位國軍弟兄至此，感謝兩位烈士的奉獻與犧牲，也感謝軍人平日的奉獻，希望國家更好。

兩位英勇烈士於一Ｏ九年一月二日，擔任參謀總長赴宜蘭地區執行一Ｏ九年驗證春節戰備留守作戰演習專機之正駕駛及隨機機工長，由松山基地起飛至中正港，為符合作戰時效，結合實戰場景，採危險性極高之山區地貌戰術作戰航路，惟途經新北市烏來山區，因該地區天候驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，為維護座機全體乘客生命安全，葉烈士戮力操控飛機機組件，許鴻彬於右側機門位置操控後艙機組件並回報目視右側情況，企圖扭轉周遭不利情勢，堅守崗位至最後一刻，令飛機具向上動力迫降山區，保護機上乘客五人生還，烈士不幸英勇殉職。

市府表示，葉建儀烈士與許鴻彬烈士經奉內政部函示入祀嘉義市忠烈祠，與原已奉祀忠烈祠之陳茂根、高震、唐隆剛、文濟時、王銳祺、羅福旋、王金和、殷延珊、王仲春、陳秉銳、陳伯謙、林武雄、李寶萍、甘有垣、劉淦屏、黃連發、周國聖、陳俊宏等18位為國捐軀將士、74位草嶺潭殉難官兵，以及侯仁澤、蔡瑞雄、王嘉治、李承翰等4位因公殉職員警，典範同留青史，精神永垂不朽。