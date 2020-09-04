嘉義市首推建築物隔熱補助

嘉義市政府環境保護局首度推出「建築物隔熱補助」，從即日起至9月30日止，一般住宅、集合式住宅公用區域與服務業安裝空氣門、屋頂隔熱磚、隔熱漆，玻璃隔熱窗簾與隔熱膜等，可申請隔熱補助，政府最高補助50%，補助金額最高2到10萬元。

嘉義市環境保護局表示，嘉義市屬都會型城市，住宅與大樓、商家密不可分，都市熱島效應儼然而生，加上氣候變遷帶來的極端氣候，使得城市居住環境溫度居高不下，為鼓勵民眾進行隔熱改善，市府今年首度推出建築物隔熱改善補助計畫，以「降低熱能傳導」、「阻絕太陽輻射」及「增加空氣對流循環」等，協助民眾隔熱節能。

綜合計畫科長孫意惇表示，八月底本項新補助推出後，已有十數位民眾來電諮詢準備申請，一般住宅、服務業各占一半，顯見民眾對於隔熱節能接受度高，也覺得政府補助相當好。

環保局表示，想要申請補助的民眾，請將文件送環境保護局完成文件審查後，環保局將聘請專家學者進行遴選，依據各案件改善申請的合理性與成效進行評估，還會提出改造項目評估及建議；協助市民朋友確實達到隔熱降溫改善成效，減少室內空調使用，營造舒適生活環境，本次建築物隔熱補助總金額為150萬元，補助對象及金額包括：

一、補助項目包含玻璃隔熱窗簾、玻璃隔熱膜、屋頂隔熱漆、屋頂隔熱網、屋頂隔熱磚、空氣門、新風系統及吸頂式循環扇。每品項最高補助50 %費用。

二、一般住宅每案最高補助2萬元。

三、服務業及集合式住宅(公共區域)每案最高補助金額為10萬元。

助申請的收件期限自公告日起至109年9月30日止，電話諮詢05-2251775轉106，將由專人為您服務。