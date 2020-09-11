嘉大有機農業、耕作訓練班　成果非凡

國立嘉義大學為培育與服務有志從事有機與友善農業耕作之人才，輔導一般農民轉型有機農戶，鼓勵有志從農學生從熱愛自然生態做起，從事有機暨友善環境耕作之栽培，並希望一般社會大眾也可加入有機暨友善環境栽培之行列。





特別由該校農場管理學士學位學程主辦、農藝學系協辦，於9月7日至13日連續六天每天8小時，辦理六班不同類型之有機與友善栽培管理技術教育訓練班，分別為有機農場經營管理與行銷班、有機暨友善雜糧作物栽培技術班、蔬菜栽培技術班、有機水稻栽培技術班、果樹栽培技術班、茶栽培管理技術班，報名人數極為踴躍，報名2天全額滿，6班合計達800人，顯示農民、有機栽培業者、一般社會大眾及有志從農學生對此類型課程之重視、關注及高度參與。

有機暨友善蔬菜栽培技術班由該校兼任教師張山蔚老師累積在社區大學授課經驗分別講授有機肥料與有機液肥製作、有機蔬菜病蟲害管理，胡安慶講師講授有機蔬菜園之規劃及侯金日主任講授蔬菜田雜草管理與識別等課程，對有機栽培業者與一般社會大眾的確受益良多，且能受益於雲嘉縣市蔬菜產區與都市型農業之有機蔬菜生產，與產地結合性高。

嘉大農場管理學位學程侯金日主任表示，109年8月台灣有機與友善耕作栽培已達15000公頃，且種植面持持續增加，此次有機農業教育與輔導訓練開設六班，學員年齡從17歲至81歲皆有，大部分年齡30-50歲最多，學歷大學專科與研究所畢業達6成以上，有從事農業之專業農達6成、從事有機農業栽培者達5成以上，有志從農青年約有80位年齡30歲以下，顯示有機農業與友善環境耕作栽培能吸引更多年輕人投入農業，對一般社會大眾也躍躍欲試，充分顯示參與學員以從事農業為大宗，參與者可望得到最新專業知識，來強化自身專業之不足。

侯主任更表示，該校明年持續開設有機農業教育訓練班，今年未能報名上者明年可以報名參加，未來該校持續強化有機農業專業能力，持續服務從事有機與友善環境耕作之農民，將技術與產業結合發揮更大效能。