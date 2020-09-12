世界清潔日全家逗陣淨嘉園　減廢、循環再利用

嘉義市政府環境保護局12日於文化公園舉辦「全家逗陣淨嘉園」活動，今年特以「清淨家園」為主軸，持續推動惜物、減廢、循環再利用的環保理念，並透過不同面向宣導垃圾減量資源回收，嘉義市長黃敏惠帶領全體市民一起響應世界清潔日，與眾貴賓共同完成聯署，彰顯維護環境品質的決心。

黃敏惠表示，九月第三個星期六是世界清潔日，面對氣候異常，每一個人都需要做好環保的工作，對於世界清潔日，呼籲大家一起來做環保，清淨我們的家園，確實做好減少廢棄物、資源回收，下一代才有更好的環境，因為乾淨的家園才能帶來更多的人潮，才能作為拼經濟、觀光重要的力量；市府環保局在109 年嘉義市資源回收率54.91%，較去年同期提升了4%，且榮獲行政院環境保護署「108 年度資源回收工作績效考核」之資源回收率提升獎，獲新臺幣100 萬元獎勵金，這令人開心的成果歸功於全體鄉親，讓我們一起向環境髒亂宣戰，隨手做環保，讓嘉義市成為更乾淨、更美麗的城市。

市府環境保護局表示，此次活動採多元方式辦理，包含環境清掃聯署、舞台表演、環保DIY、各種互動遊戲以及舉辦資源回收兌換活動等，希望藉由活動過程中向市民傳達「清淨家園」、「垃圾減量」、「資源回收」的重要性，讓環保政策推廣更豐富並具趣味性，無形中也能提高民眾的接受度。

除了市民朋友響應世界清潔日外，今年清淨家園活動，也有轄內業者的支持與響應，包含林聰明沙鍋魚頭、貓尾巴麵包店、興安國小擊鼓團、嘉義市模板業職業工會、嘉義劉里長火雞肉飯、北興臭豆腐、庭姐果汁、盅正騼、Nissan 汽車(忠孝所)、弘達印刷文具行、音樂人樂團、中國人壽嘉誠通訊處、H.h hair salon、水在生洗車場、溫州大餛飩（和平路）、台灣中油中山路站、迦南中醫診所等，業者善盡企業社會責任結合環保政策，齊力推動清潔環境的活動相當值得讚許。