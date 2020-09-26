為祭孔典禮準備　嘉市鎮南聖神宮迎孔子聖像

向來被稱為嘉義市「舊孔廟」的鎮南聖神宮，26日下午1時依循往例，為28日教師節祭孔典禮，舉行迎孔儀式，由市長黃敏惠擔任主祭官，恭請孔子聖像上轎，自位於共和路的鎮南聖神宮起駕，徒步近2公里遶行市區，一路前往嘉義公園孔廟祭祀安位。

今年9月28日為至聖先師孔子2570歲誕辰，黃敏惠市長在廟方董事長林金城、各界民意代表等人陪同下，至殿內行上香、獻花、獻果、獻壽桃與壽麵等祭儀， 由司儀恭讀祝文後，齊行三跪九叩禮，祈求增長智慧、學子考運昌隆。恭迎孔子聖像儀式，由百位穿著唐人裝、鳳仙裝的東吳高職學生，擔任禮生隨行，還有鎮南聖神宮國樂及儀仗隊、各種陣頭，引導孔子聖轎遶行市區，經民族國小、城隍廟、中央噴水圓環、市政府，最後抵達嘉義公園孔廟安位，完成迎神儀式。

多年來，東吳高職一直以實際行動支持迎孔儀式，這次參與科系包含幼保科、餐飲科及表演藝術科等，其中有不少學生均為首次體驗，覺得「很新奇」，同時認為替孔子誕辰盡一份心盡力，頗有意義，即使汗流浹背也沒關係。孔子聖像繞行至嘉義市政府，多位市府員工虔誠祭拜恭迎並領取文昌筆，祈求保佑學業、事業順利。

民政處表示，「鎮南聖神宮」創建於清乾隆年間，迄今有250年歷史，前身稱為「文昌閣」，為古桃城南城鎮南宮(乾隆38年創建)，以及文昌閣(乾隆58年創建)合祀後總稱，日據時代，將孔子及諸聖賢神位移祀廟內，故稱「聖神宮」；民國53年嘉義孔廟建成，孔子等神位移祀孔廟，祭孔大典也改在嘉義公園孔廟舉行。廟方自民國92年起辦理迎孔儀式，讓孔子聖駕遶境護佑嘉義居民，象徵新舊孔廟的延續和傳承。