中秋連假大啖美食　聖馬營養師教你飲食指南

今年的中秋佳節再搭配彈性放假，共有4天的連續假期，是否已經計畫好要去大快朵頤？聖馬爾定醫院賴柏宏營養師特別提醒糖尿病友，在品嚐這些節慶美食前，可掌握以下三點，才能吃得健康無負擔。

常見的廣式月餅，一個約800大卡，若是換算成飯量，大約是3碗飯的熱量，而蛋黃酥一個將近240大卡，約0.8碗白飯的熱量，加上高油、高糖的內餡，以一般健康的成年人來說負擔尚且過大，若是有慢性疾病的病友更要特別注意。

賴柏宏提提醒，在品嚐這些節慶美食前，可掌握以三點，才能吃得健康無負擔：1、月餅分食不過量：一顆廣式月餅的含糖量約1又1/4碗飯，建議將月餅減量分食，且減少正餐的飯量，避免攝取過多的澱粉量，2、高纖內餡較適宜：一般月餅、蛋黃酥的內餡都是高油脂、高糖，近來市面上有推出使用地瓜、南瓜、水果等高纖食材做為內餡的月餅，建議可多選擇這些相對健康的月餅。3、無糖茶飲好選擇：品嚐月餅之際，若是再搭配汽水、奶茶等高糖類飲料，恐再增加身體的負擔，建議選擇無糖茶飲、無糖氣泡水，可以去油解膩，並增加飽足感，避免過量攝取。

對慢性腎臟病友而言，則可自製醬料、減少鈉含量攝取，如:將醬油對半稀釋後，再加入蔥薑蒜末、山藥、蘿蔔泥、檸檬汁…等，便可輕鬆完成高纖低鈉的烤肉醬汁，但還是要提醒腎友，醬料不要加太多，另外少肉多菜，豆魚蛋肉類的份量，以不超過2份為宜，並且多選擇天然蔬菜類食材，如:金針菇、絲瓜、高麗菜等，都是不錯的選擇，減少加工食材的攝取，如：魚丸、天婦羅。