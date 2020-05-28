高雄觀光主題曲〈出去走走〉 奪美國泰利獎網路最佳MV獎

高雄市政府觀光局委託馬來西亞知名鬼才黃明志共同創作的2020高雄觀光主題曲〈出去走走〉今(28日)傳出捷報，榮獲第41屆美國泰利獎（Telly Awards）網路最佳MV獎金獎與電視最佳MV銀獎，為高雄市城市觀光行銷達到最佳宣傳效果。由黃明志詞曲創作、自導自演的〈出去走走〉於2月份全球首播後，短短二日便突破124萬觀看人次，強勢登上該周台灣區YouTube觀看人次第一名，截至5月底止已累計超過270萬人次觀賞，加上其他行銷通路聯合推播，全球觸及人數已達500萬人次以上，獨占全台觀光行銷影片鰲頭，成績斐然。黃明志曾表示，這支影片幾乎是團隊用半條命拍出來，他一定會拿這首MV拿去全球各大影展參賽。果然〈出去走走〉MV榮獲2020美國泰利電視獎第41屆網路最佳MV獎項(General-Music Video)類金獎，與電視最佳MV的銀獎，共為臺灣、為高雄拿下一金一銀的最高殊榮。台灣娛樂界上次得獎是2018年的五月天MV作品，也只奪得「最佳視覺特效獎金獎」與「最佳導演獎銅獎」兩項，高雄觀光主題曲「出去走走」這次奪得最佳網路MV金獎是全台創舉，顯見高雄的國際觀光魅力結合黃明志無限的創意，成功獲得頂尖評審的青睞。邱俊龍局長進一步指出，感謝黃明志為高雄帶來國際級的殊榮，成功將高雄觀光推向國際，也期待下一次跟黃明志的精彩合作，可以激盪出世界級的火花。新聞來源為Newtalk 新頭殼