曾說中國學生來美學莎士比亞就好　他更狠：凍結陸生簽證

美國共和黨鷹派聯邦參議員湯姆•科頓（Tom Cotton）曾公開發表「中國學生應該來美國學莎士比亞，別來學量子計算」，根據美國《國家利益》雜誌網站27日消息，湯姆•科頓和另一名參議員布萊克本（Marsha Blackburn）提出一項協議，要求美國政府禁止發放學生簽證給赴美學習科學、技術、工程、數學的中國學生。湯姆•科頓4月接受《福克斯》採訪時表示，美國應該限制中國留學生來美國學習高科技和技術專業，「可以讓他們來美國學習莎士比亞和《聯邦黨人文集》，但不需要學量子計算和人工智能。」《環球時報》批評，湯姆•科頓和布萊克本的這項提議將中國籍的研究人員排除於特定領域之外。《國家利益》指出，川普政府在打壓與中國相關的研究人員，擔心其在美國從事公業間諜的活動。《國家利益》還提到另一位共和黨參議員里克•斯科特(Rick Scott)近日提出了「凍結對中國公民的學生簽證」，直到聯邦機構對在美國的中國學生進行「徹底的國家安全評估和審查」。中國外交部副部長樂玉成曾在去年7月對赴美中國留學生遇到拒簽困境一事表態 :「我們把十幾歲的娃娃送到美國去，不怕被美國洗腦，反而美國怕他們搞文化滲透？我覺得美國太沒有自信了。」新聞來源為Newtalk 新頭殼