馬政府消費券比較好？實際翻閱當年報告「貢獻不如預期」

為重振因疫情不振的經濟狀況，行政院預計7月推出新振興政策，支付1000元便可領取價值3000元的振興券。前總統馬英九對此相當不以為然，並表示「不要因為消費券是我發的就不做，現在改還來得及」；行政院長蘇貞昌則表示，這是「記取教訓」。相隔11年的政策，同樣欲達成振興經濟的目標，孰好孰壞？實際翻閱審計部當年報告，自家審核意見便指出「加碼消費效果未顯現」、「對經濟成長貢獻未如預期」。時任總統馬英九曾於2009年，欲重振金融海嘯造成的委靡經濟，舉債約850億發放面額新台幣3600元的消費券。不過，據2010年審計部「中央政府振興經濟消費券發放特别決算審核報告」中問卷調查指出，評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％。顯示民眾不會因為有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現。報告還提到，經模擬情境，消費券政策對當年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點，未及原先預期的提升0.66個百分點。以上結果顯示，消費券之發放替代效果偏高，又消費券未能多次流通，乘數效果有限，「致對經濟成長之貢獻未如預期」。新聞來源為Newtalk 新頭殼