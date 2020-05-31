資安再現破口？行政院：政府安裝366套海康威視設備

中國資通設備頻傳資安疑慮，根據行政院送至立法院的資料顯示，經調查逾7千個中央和地方各政府機關有無或使用中國的資通設備後，截至4月13日已有近4千個機關回覆。行政院報告指出，政府機關目前共有366套使用海康威視的影像攝錄設備。美國商務部去年以迫害維吾爾族群為由，將許多中國企業、包括監視器製造商「海康威視」列入該管制出口黑名單。行政院報告指出，今年3月開始詢問7704個政府機關丶學校，有無使用或採購中國產製的資通設備，目前共有4個中央機關丶15個地方機關以及17間學校，使用海康威視的影像攝錄設備，合計達366套。其他包括華為（智慧型手機丶平板電腦及無線網路分享器），共計有52個政府機關學校採用，數量為259套；深圳大疆創新科技（無人機）有33個政府機關學校採用，數量為132套。小米（智慧手機丶平板電腦及虛擬實境設備）共有17個政府機關學校採用，數量為47套。行政院報告提到，政府機關使用設備的用途，在智慧型手機部分，主要多為機關配發同仁使用的公務手機；影像攝錄設備則為校園及公務實體環境的保全。機關採購中國大陸廠牌的相關設備，多因功能滿足需求，價格低廉且機關經費有限。報告強調，對於已採用中國資通訊設備的政府機關，行政院將持續藉由資通安全稽核、提升資安產業自主能量、優先採購國產品及加強宣導等措施，促使政府機關儘速汰除及更新相關資通訊設備。新聞來源為Newtalk 新頭殼