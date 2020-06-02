蔣孝嚴非蔣經國之子? 專家 : 蔣經國日記說謊

美國胡佛檔案館2月正式曝光《蔣經國日記》，前旺報社長黃清龍親自查閱後昨(31)日驚爆，前總統蔣經國在日記中否認前國民黨副主席蔣孝嚴（原名章孝嚴）與其胞弟蔣孝慈是親生子。根據了解，蔣經國在日記中寫下「繼春為人忠厚……他在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，當在桂林生產時，餘曾代為在醫院作保人，『後來竟有人誤傳此孿子為餘所出』。後來章姓女病故，現此二孩已十有餘歲，為念亡友之情，餘仍維持他們之生活」這段話不僅否認章亞若所生的雙胞胎與他有血緣關係，還說出雙胞胎生父為他的親信王繼春。但不少專家認為該日記的可信度不高，台灣籍胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭出示一份美國中情局（CIA）有關1985年台灣政二代的分析資料，其中蔣孝嚴之父的標註為「現任總統」(意即時任總統的蔣經國)。林孝庭回顧40年代的日記內容，其中記載蔣經國對章亞若的感情出於真心，但因為大環境所苦，對章亞若感到非常愧疚。但由於當時接班壓力，加上政敵環繞四周，必須考慮父親蔣中正的觀感，蔣經國不得已否認婚外情一事。黃清龍也認為蔣經國日記中並非實話。他透露，蔣孝嚴知道此事後非常驚訝，猜測蔣經國此舉出於「善意謊言」，因為當時蔣中正要求蔣經國要寫日記並親自過目，且當時南京政府明文規定一夫一妻制，蔣經國為了接班處境非常困難。蔣孝嚴也曾在《蔣家門外的孩子》一書中，詳細記載認祖歸宗的過程，亦曾聽外婆提起自己的生父是蔣經國。在1985年的台灣，蔣經國與章亞若的婚外情被視為禁忌話題。根《蔣方良傳》書中記載，據蔣經國另一個兒子蔣孝勇透露，蔣經國在家從未提過蔣孝嚴、蔣孝慈兩兄弟，他生前曾問過蔣宋美齡，得到的回覆也是「他(蔣經國)都說沒這回事」。蔣孝嚴1942年3月1日出生，原名為章孝嚴。2004年蔣方良去世後，章孝嚴正式改姓「蔣」，台北市立法委員蔣萬安為其與妻子黃美倫所生。新聞來源為Newtalk 新頭殼