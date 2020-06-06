英國敲響警鐘　 前外相警告：中國敵視台灣威脅全球秩序

就在美中頻頻交火，中國與英國也因為香港「國安法」、華為5G等問題針鋒相對之際，英國前外交大臣傑羅米·亨特(Jeremy Hunt)公開發出警告：中國敵視台灣威脅世界秩序。亨特先後在英國廣播公司BBC和英國《泰晤士報》文章中，對中國處理台灣問題的可能動向發表看法，而亨特的表態也代表著英國執政黨保守黨對中的態度轉變。亨特分別向BBC與泰晤士報透露，中國對統一台灣有長遠的計劃，要在2049年之前完成；而中國總理李克強在5月舉行的全國人大會議工作報告中，沒有提及和平解決台灣問題。中國如果放棄和平方式改用武力統一台灣，「對西方民主國家來說意味著極大的危險，有可能破壞自二次大戰以來確保世界和平與繁榮的全球秩序。」亨特分析中國有可能孤注一擲武力犯台的原因包括：中國領導人看到香港的民主運動勢頭比預期的要快；中國領導人擔心香港「一國兩制」現狀已經失去了對台灣的政治示範效應；中國第一次感覺到如果發生武裝衝突，不如先下手為強。而最後一點最為讓人擔心。亨特警告說，台灣海峽如果出現武力對抗，不僅亞洲和平而且世界和平都將受到衝擊。「民主社會被鄰近的專制強國納入，會引發全世界支持民主價值所有國家的無比憤怒。」如果到此地步，要麼與一個核大國進行對抗，要麼默許對民主社會的侵略。而後者「將標誌西方的無能」。亨特認為，西方國家需要拿出強有力的措施來應對中國，但卻不大可能像冷戰一樣，讓對手垮台來爭取勝利。他建議，要讓中國感覺到在西方對手們創造的國際秩序中有自己的位置。兩岸關係目前的景況非常模糊也很難預測，特別是香港過去一年來所發生的反對《逃犯條例》示威，以及最近中國人大決定在香港實施《國安法》，都使香港的一國兩制現狀與理想產生了巨大差距。按照中國方面的說法， 「一國兩制」本來就是為了台灣提出的：和平統一後，台灣的社會制度、生活方式將得到充分尊重。對此，英國前外相亨特認為， 「在香港發生的一切都顯示中國共產黨的謀劃正在發生改變」，而西方的決策者們應該對此高度警惕。華盛頓的《外交家》雜誌（The Diplomat）日前評論談到中國與美國新冷戰可能的三大衝突熱點：香港、南海、台灣。曾任奧巴馬總統執政期間負責東亞事務的助理國務卿丹尼爾·羅素（Daniel Russel），就警告說，「現在有理由相信華盛頓和北京之間的老問題會突然惡化，然而更加有理由讓人擔心的是，美中之間防止局勢升級失控的政治和外交保障措施基本上已經失效。」新聞來源為Newtalk 新頭殼