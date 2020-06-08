冥紙搭臭雞蛋「水攻」王浩宇 杏仁哥遭警方強勢帶走

高雄市長韓國瑜罷免案昨（6）天投票通過，高雄市議會議長許崑源當晚8點45分在自宅墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書PO文表示：「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引起眾多韓粉不滿，號召今(8日)上門討公道。不料，支持韓國瑜的群眾今果真備妥雞蛋與水球，「水攻」王浩宇服務處，最終杏仁哥因與警方衝突，最後被押上警車帶走。王浩宇6日晚間得知許崑源死訊後，在臉書發文，「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，被不少網友認為是在消費死者，還有人更怒批王浩宇，「沒有人性」。王浩宇遭圍剿後立即刪文，解釋先前發文只是告知訊息，「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」但他的這番話仍無法澆熄網友怒火，仍有韓粉不斷湧入謾罵。隨後，國民黨議員詹江村、挺韓大將杏仁哥都在臉書上號召民眾今日前往王浩宇中壢服務處「討公道」，更迫使王浩宇7日下午緊急在臉書上宣布，服務處暫停服務一日。警方接獲情資後，今午在王浩宇服務處外封路，維持單向通行，但現場仍聚集了不少民眾怒吼，「王八蛋出來啊」、「消費死者，王八蛋」、「人渣，人死了還在消費」，並朝王浩宇服務處撒冥紙、丟雞蛋，挺韓大將杏仁哥也現身，因在現場直播跟警方發生衝突，被押上警車帶走。由於，群眾遲遲未見王浩宇現身道歉，群眾開始鼓噪前往王浩宇住家「堵人」，一但後續有更新的發展趨勢，Newtalk也將會為你帶來最新的資訊。