兩岸密使曾永賢 　陳儀深看到他1992-93多次入港許可證

前總統府資政在1992-93年曾多次入港、進入中國，擔任密使，建立兩岸溝通橋樑。國史館館長陳儀深在曾永賢新書裡提到，他到曾家揀選史料時，看到一個盒子裝滿了過期的護照，其中就有1992年2月17日到1993年2月17日曾先生任職總統府時期多次入境香港的許可證，應該就是當年他銜命擔任兩岸密使的證物。為表彰麥朝成、謝聰敏及曾永賢等三位受褒揚人為國存史的精神，國史館今（12）日下午舉辦感謝家屬捐贈史料的儀式，由館長陳儀深致贈三位家屬感謝狀；並舉辦《從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄》再刷出版座談會，邀請本書編輯及曾永賢先生門生舊識等蒞會與談。國史館指出，總統府前國策顧問、中央研究院院士麥朝成(1943 – 2019)，其家屬捐贈的史料，以任職中研院時期之工作資料、研究計畫、會議及期刊論文手稿為主，呈現其在經濟學界之學術成就及研究貢獻。國史館指出，歷任立法委員、總統府國策顧問的謝聰敏(1934 – 2019)，其家屬捐贈歷年來的報刊文章及論述手稿，內容則以戒嚴時期政府戕害人權為主，展現其畢生為民主及人權奮鬥奉獻之歷程。國史館指出，總統府前資政曾永賢(1924 – 2019)，其家屬捐贈大量關於兩岸及東亞情勢之藏書之外，還有許多關於中共思想、組織及策略的論著及手稿，呈現其對於中國問題分析之獨特觀點。國史館表示，《從左到右六十年：曾永賢先生訪談錄》一書，早由國史館依先生的口述紀錄於2009年出版，內容包括其早歲負笈日本、返台參與共產黨運動、被捕「自新」後於調查局任職並投入逾半世紀的中國問題研究與教學的過程，並述及擔任總統府國統會研究委員、國策顧問、資政和中華歐亞基金會執行長、副董事長任內的重要事蹟。其自我剖析思想由左轉右的特殊心路歷程、長期研究中共問題的獨到見解，提供國際政治和兩岸關係發人深省的啟示；今三刷出版，更顯其珍貴。陳儀深4月28日在曾永賢書中寫的「再刷新序」指出，他到曾永賢新店家中揀選史料時，看到一個盒子裝滿了過期的護照，其中就有1992年2月17日到1993年2月17日曾先生任職總統府時期多次入境香港的許可證，應該就是當年他銜命擔任兩岸密使的證物。過去國史館訪談曾永賢時，他對於那段擔任密使過程並不多述。外界得以瞭解部分面貌，主要是前國安會副秘書長張榮豐在曾先生過世後，於臉書說明這段過程。陳儀深也在書中新序指出，雖然曾先生受訪時對有些「與國家利益有關的事務」有所保留，但曾先生先前交代交給國史館的多箱史料，可以進一步研究整理，希望不久的將來對於曾先生的生命足跡可以有更清楚的描繪。麥朝成的夫人林素貞女士說，去年整理他的遺物時，將手稿、遺物一部份存留家中供後代子孫留念，另一部份捐給國史館讓台灣人民研究，也讓這份手稿文物見證當時台灣的經濟發展與研究。謝聰敏的夫人邱幸香女士說，如果謝聰敏留下的東西能給後代子孫提供一個未來的方向，他會很安慰。曾永賢的媳婦則感謝可以把國家史料保存上貢獻心力。新聞來源為Newtalk 新頭殼