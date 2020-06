美國騷亂持續蔓延　不跪的川普該笑或該哭？

上月底,黑人弗洛伊德事件爆發以來,美國多地爆發騷亂,甚至出現打砸搶燒惡性事件。面對這種局面,極端點總結,美國政壇嚴重分化更趨惡化,可以概括為:民主黨人在下跪;川普大爺要調軍隊。這種騷亂持續到現在,總體而言對川普收穫多於不利,至少幾乎沒有人指責其防疫不力了,尤其搞笑的是,川普沒有做到的幾件事,通過這些事件可能會提前實現,複產復工重啟美國經濟,美股尤其是納斯達克科創板創歷史新高,民主黨除了搞事兒和極端政治正確那套表演藝術,除了可以繼續忽悠極端左派,幾乎坐以待斃。6月13日《紐約時報》發文稱,民主黨總統候選人拜登把黑人弗洛伊德與馬丁路德金相提並論,報導原文:Joe Biden said the killing of George Floyd in police custody is having a larger global impact than the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s assassination in 1968. “Look at the millions of people marching around the world,” he said.撇開美國左右媒體,選用維基百科上相對客觀引用證據和各方報導綜合看看這個肇事源頭的弗洛伊德吧。佩裏·弗洛伊德(1973年10月14日至2020年5月25日)是一名非洲裔美國人,從1997年開始,弗洛伊德因涉嫌持有毒品,意圖出售,盜竊和使用致命武器搶劫罪而被捕9次。在2009年,弗洛伊德認罪,被判處五年徒刑。服刑四年後,於2013年1月被假釋。這名用中國人說法叫做“慣犯”的弗洛伊德,這次又犯事兒了,並丟了老命。2020年5月25日,弗洛伊德在明尼阿波利斯市Powderhorn Park附近的一家雜貨店裏用假鈔20美元買香煙,被店員識破並拒不退還香煙。使用假鈔違法,拒不還煙屬於搶劫了。於是,店員報警,警員抓捕中導致犯罪嫌疑人弗洛伊德死亡,早前,弗洛伊德感染新冠病毒,並治癒。屍檢報告顯示,弗洛伊德生前吸收過劇毒芬太尼,警員跪按並非導致直接導致死亡原因。但是,警員還是被逮捕起訴了。弗洛伊德事發後,引發了美國幾十個城市的暴力抗議,各地都有搶砸商店(紐約包括金店)的暴力事件發生。根據旅美學者何清漣女士描述,事件程式中,左派各種勢力紛紛登場,美國極左組織Antifa出現在許多城市街頭發起暴力活動,拜登乾脆發表聲明,稱「美國需要領導人」,一副自己能夠力挽狂瀾於既倒的救世主姿態——5月份,拜登競選團隊在其黨內民調首次成為第一時,曾宣佈將成立「影子政府」接管白宮權力。何女士說到,他(奧巴馬)執政的第一任期內,還算比較小心。到了第二任期的最後兩年,則是什麼都敢幹,毒品除罪化、男女同廁令這類荒誕政令全是這段時期出臺的。他的十來項改變美國的政治遺產有的已經被川普廢除或者改變,但其中幾項嚴重影響美國的今天,比如通過鼓勵膚色政治,撕裂種族關係、破壞社會穩定,來提升自己的影響力;通過大量引進非法移民來給民主黨拉未來幾十年的選票;通過毒品除罪化滿足青少年的縱欲來營造民主黨的另一票倉。一起簡單的執法事件迅速被民主黨利用起來,眾議長佩洛西大嬸子帶領一眾民主黨參議院公開單膝下跪,向前罪犯和5月底犯罪嫌疑人弗洛伊德致敬。更多的荒誕劇在美國各地上演,白人給黑人添皮鞋,白人美女舉牌子只含黑鳥等。黑人強迫白人大學生下跪為白人身份懺悔屢見不鮮。川普減稅政策讓美國經濟強勁增長,與中國大打貿易戰等組合拳出手,自其上任以來經濟強勁增長,股市連續創造歷史新高(川普要記住:這些我們評論人士可以說,你自己不能自吹。我早在中國、美國和香港報紙發過幾篇文章,你不聽,NOW,服了沒?)。相對客觀的路透社在2018年底發過長文,用詳實的圖表、數據證實過,川普經濟方面是有記錄以來的半程總統冠軍。如果不是新冠疫情,根據美聯儲一家分支機構的長期短期債券收益率曲線倒掛模型推算,美國經濟應該在今年六月開始出現下滑,然而,三月新冠疫情在全美爆發直接讓美國經濟提前出現衰退,由於財政部直接發錢,減免企業稅收和更多的救助,美聯儲降息一百五十個基點到零利率,直接向中小企業注入流動性,美聯儲 財政部採用電擊心臟療法,居然沒有讓美國經濟直接停擺。客觀的說,這輪危機處理的水準與效率遠高於2008年次貸危機。弗洛伊德事件給反對黨民主黨送了一把槍,他們卻持槍下跪玩自殺起碼是自殘。我有很多美國粉絲和朋友,共和黨民主黨以及各方支持者都有,我看到有長期支持民主黨的選民表示,這一跪徹底跪醒了他們全家,發誓永遠不投民主黨了,即便不投共和黨參選人。川普多次表示要復工複產,被痛批,這下好了,你能遊行示威打砸搶燒為什麼不能去工作?再也沒有人批美國當局防疫不力了。有兩個民主黨共和黨核心價值觀分歧在於持槍和移民政策,現在都轉向有利於共和黨了。在打砸搶燒中,有一個視頻流傳,一個白人男老闆店鋪被搶,他從紅色跑車拿出槍掃射,一群搶劫的黑人落荒而逃。旅美媒體人陳小平博士首次表示考慮買槍了,沒見過面的幹大姐歷史學者李江琳與幹姐夫最大的分歧在於不許姐夫玩槍,現在居然要給姐夫買槍了。我一點都不奇怪。關於移民政策收緊,正常思維的人希望遷移進打砸搶燒的暴徒麼?這輪騷亂中,川普在黑人中支持率飆升了,你能想得到嗎?美國民調機構Brock Simmons調查顯示,川普之前在黑人中的支持率最高15%,本月達到了41%。中國有句流行網路語送給民主黨我稱之為“跪黨”:No zuo no die (不作死不會死)。作者》賀江兵 中國金融學者,曾任大陸報紙主編。著有《金融的真相》《經濟的假像》和新書《金融的風險》等書。