陳其邁透露明天是自己的畢業典禮　不會吃碗內、看碗外

行政院副院長陳其邁今（16）天出席高雄中學畢業典禮時透露，明（17）天是自己的畢業典禮，間接意謂他將辭副院長一職，參與高雄市長補選。對此，陳其邁說，「我做任何事情，當我下了決定，我就是會展現我的決心，勇往直前。」至於是否有信心超越之前選高雄市長的票數？有信心會超過上次得票數嗎？他則表示，「只有更好，沒有最好。讓台灣或者是高雄更好，這是我一輩子努力的目標」。陳其邁表示，今天來跟學弟分享一些過去在雄中歡樂的時光，還有自己離開雄中後，人生碰到的一些酸甜苦辣，當然也包括挫折的經驗。至於致詞前，有記者問到「明天會宣布請辭？」陳其邁則語帶保留的表示，「我今天來參加雄中的畢業典禮，也許不久的將來，這一、兩天也許會有我的畢業典禮。」不過，在致詞後，陳其邁則坦承，明天就是自己的畢業典禮。至於國民黨議員李雅靜先前宣布有意願要參選，現在可能又有不分區立委吳怡玎，記者詢問陳其邁的看法。他說，「國民黨要參選的人也很多，我注意到了。我希望假如國民黨的對手，除了要熱愛高雄，也要熟悉高雄外，參選的話，也要展現參選的決心，這是我對自己的要求。我也希望國民黨的對手，不管任何人要參選，也能夠展現參選的決心，來一場公平的君子之爭」。這是所謂「辭職參選的決心嗎？」有記者這麼問。陳其邁說，「我的做事方式一向是做什麼像什麼，對於任何事情一旦下了決定之後就全力以赴，這是我對於自己的要求。」有記者問，「今天有沒有機會先試頒一下市長獎？」陳其邁則嚴正表示，「我不會『吃碗內、看碗外』。人生的旅程會有很多漫長、辛苦、曲折的過程，我在雄中的時候學會了怎麼樣用實事求是、精益求精的精神，所以我會腳踏實地、認真、實實在在地做事情」。對於這次市長補選是否有信心會超過之前的得票數？陳其邁則說，努力照這個往前衝。對於有名嘴說，他是不是「躺著選」？陳其邁則堅定地說，「我本來做任何事情，都是實實在在、腳踏實地做事情的人；努力到最後一分鐘，努力到最後一秒鐘，這是我對自己的要求，也一向如此」。