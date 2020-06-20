蘇揆以公職作為黨職選舉籌碼？政院駁：完全憑空捏造

網路媒體「上報」報導「民進黨中常委改選8席底定，蘇系、綠色友誼、湧言會3搶2」一文，涉及指控行政院長蘇貞昌團隊以公職作為黨職選舉籌碼情節。對此，行政院發言人丁怡銘駁斥，相關敘述從未向政院查證，完全憑空捏造，有違新聞專業，希望該媒體儘速更正。該報導指出，民進黨7月19日舉行全國黨代表大會，進行中執委及中常委改選，盤點各派系實力，英系、正國會應可順利各取得2席中常委，新系則有3席中常委，湧言會（原海派）穩拿1席中常委。亦即10席票選中常委，「非新蘇」系統和新系已確定掌握了8席。而剩下的2席中常委，目前呈現湧言會、蘇系和綠色友誼「3搶2」的局面。丁怡銘駁斥指出，蘇貞昌就任院長後，自部會首長、公營事業到公股銀行等人事，大量拔擢久任公職、具有多年公務經驗的優秀公務員，該報導卻寫到：「有派系要角透露，蘇系成員向各派系人馬頻送秋波，對在國公營事業中任職的黨籍人士明示暗示應『有所貢獻』......甚至許以北農董事等職務，令部分知情黨政人士極為不滿，直斥『這不是政治酬庸，什麼才是政治酬庸！』」此舉明顯意圖編篡與事實不符的故事情節，更未向行政團隊查證，也未敘明消息來源，相關內容已嚴重扭曲、傷害政府形象，請該媒體盡快更正澄清，不應讓媒體成為傳遞謠言的溫床。新聞來源為Newtalk 新頭殼