鄭聚然苗栗國自產口罩開賣　曾玟學：真的是把鄉親當笨蛋

國民黨苗栗縣議員鄭聚然3月曾因「口罩荒」開罵衛生局，並表示自己願投資600萬元買2台機器生產口罩，5個賣10元，讓家家戶戶不用排隊就可以買到，還說「不然你叫我們苗栗國做什麼？」。如今，中央已解除口罩管制，鄭聚然19日則在臉書PO文說：「聚然的承諾，現在合法來兌現！」，宣布開放縣民合法買口罩，一片只要2.5元。卻隻字未提是否為醫療級口罩，隨即遭到時代力量苗栗縣議員曾玟學檢舉，痛批「真的是把鄉親當笨蛋」鄭聚然指出，現今政策可以合法買賣口罩，但口罩因應需求、原物料價格飆升，導致外面口罩一個要價5元，他特別跟廠商商談，用一片2.5元的甜甜價回饋鄉親。他並說明，政策開放不久，目前貨源與物料有限，限制每戶購買一次，每次一包，第一波就在6月22日上班日起開放，縣民只要攜帶身分證至他在頭份的服務處，就可以用125元買走一包50片入的口罩。消息一出，許多人紛紛留言分享、標註親友，感謝鄭聚然回饋鄉親。不過，因鄭聚然並未提到他賣的是否為醫療級口罩，遭網友質疑：「是否為醫療用？沒有醫療用本來就可以賣，跟醫療用一片5元在比什麼？」、「現在是要公然違法藥事法還是公然詐欺縣民？」、「衛生局不用抓嗎？」對此，時代力量苗栗縣議員曾玟學在臉書PO文說，許多民眾留言問鄭聚然「是不是醫用口罩」，都未獲正面回應；如果不是賣醫用口罩，就會是一般口罩，那根本沒有防疫功能，且非醫藥口罩當然也比較便宜，痛批鄭聚然「真的是把鄉親當笨蛋」。他還說：「要服務鄉親我沒意見，但絕不能帶頭違法」，並已向衛生局檢舉。鄭聚然之前曾嗆「館長」陳之漢「捐60萬給南庄國中，我就叫他（陳之漢）一聲爸」引起討論，而他在3月11日質詢時曾表示，看到老人家每天在排隊買口罩，有人花兩三個小時排隊找兩三家藥局，都還找不到口罩，還有銀行行員告訴他一個口罩戴了4、5天，質疑政府為何不能讓全民生產口罩，一同解決口罩荒的問題。還說，既然被稱為「苗栗國」，為何不能獨立，自己生產，並喊話願意投資600萬，買2台機器生產口罩，一個賣2元，5個10元，供應鄉親需求，被網友揶揄「苗栗國有苗栗國的玩法」。新聞來源為Newtalk 新頭殼