造勢超時遭罰200萬　時力不後悔：不符比例原則

時代力量因2016年大選前造勢晚會，活動超時27分鐘，且選監委員兩度勸阻不聽，遭中選會認定違規，最高行政法院24日判決出爐，判罰時代力量與時任黨主席黃國昌200萬元確定。對此，時代力量認為，超時27分鐘罰200萬元確實不符比例原則，他們並不後悔。時代力量表示，一直到現在，他們都還清楚記得，2016年1月9日那晚，「人民立院」選前之夜的模樣。那時成立不久的時代力量，當時承載台灣選民迫切想要改變的熱切渴望。李遠哲院士來了，吳念真導演也來了，當時的學運領袖林飛帆坐在前排聽著。吳導當時提到，「相信你們的初心，不要改變」。他講這句話的時候，好多支持者在台下哭了。時代力量指出，當晚，選前之夜遲了27分鐘才結束，但支持者焦慮的是，明天究竟能不能改變台灣。隨著時代力量拿下74萬4315張選票，6.1%的得票率。第三勢力初露曙光。如今四年多過去，時代力量歷經風雨，走過低谷。有人選擇離開團隊，但也有新的支持者願意給機會。今年在各方普遍不看好的情形下，硬是拿下109萬8100張選票，得票率逆勢成長至7.7%。因為四年過去了，有更多的人，想讓台灣更好。對於昨日的判決，時代力量認為，對大黨來說，200萬元微不足道，但對第三勢力的小黨而言，這是讓原本捉襟見肘的財政更加負擔。但他們並不後悔多講了27分鐘，因為當時有太多話想說。時代力量強調，「我們必須告訴支持者，我們做得到，請您給我們一個機會」，儘管他們認為超時27分鐘罰200萬元確實不符比例原則，也將嚴重壓縮小黨參政空間，但無法改變法院的判決時代力量認為，無論是居住正義、礦業法、轉型正義、國家正常化、性別平權及憲政改革等議題，他們一直都選擇站在人民的一方，儘管有時並不討喜，但感謝支持者，一路上跟著他們站在一起，他們會繼續努力爭取大家的支持。新聞來源為Newtalk 新頭殼