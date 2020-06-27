台灣越糟糕有些人越興奮　網紅：誰會慶幸自己的家裡悲慘

近日指揮中心公布1日籍女學生返國確診案例，雖不排除在台時感染，但研判屬於弱陽性，不具傳染力。對此，經常發文針貶時事的「鬼才阿水」指，有一群人突然像是悶了許久一般四處慶賀，「彷彿台灣再有武漢肺炎案例是件值得高興的事情，直覺地認為台灣的防疫破功」。鬼才阿水表示，「誰會慶幸自己的家裡悲慘？」當指揮中心宣布，從台灣返日的日籍女學生確診武漢肺炎，即使日方都表示，這次的案例為弱陽性，無傳染風險，也未能判斷感染來源，「但就有一群人直覺地認為台灣的防疫破功」。對此，鬼才阿水質疑，生在這片土地，長在這片土地的我們，當世界遭受疫情影響時，「誰不是希望最終台灣能夠成為一片淨土？」接著他批評，這群人的想法永遠無法理解，「非得要台灣不斷的封城，甚至人人都有感染風險他們才夠滿意，台灣越糟糕他們越興奮。」而他也說明，為何不再願意支持網紅「館長」的理由，「當初我欣賞的館長，是敢於建言，願意與多數人民站在一起的價值觀」，到了現在，柯文哲五大弊案變成政績時，「館長可曾表示過甚麼？」民眾黨主席柯文哲與蔡衍明私會多次時，民眾黨中評委賴祥蔚上中共節目煽動要更換指揮官時，你不會看到館長肯定台灣防疫，不會看到對中共政府的抗議。鬼才阿水表示，鐵路警察李承翰事件，館長不斷的情緒發言，造成許多人跑去出征心理醫師；黃國昌過去不斷咆嘯全台的獨董都是酬庸，這時他將成為大同獨董時，館長又安靜了；過去吵著說帶職參選是戀權，高市補選，民眾黨推派的人選就是帶職參選，又變成中央執政單位怎麼不修法，「WTF????」最後鬼才阿水指出，大家都只會感覺到有些事情正在發生、不對勁，只是多數人都不願意表態，「最直接感受的，就是可以從館長的Youtube影片點閱率不斷下滑，略見一二。」他提到，自己已經多次公開表示對柯文哲、黃國昌的不滿，「但既然館長變成這樣，那我真的也沒辦法了」。新聞來源為Newtalk 新頭殼