高雄無大型運動賽事　李眉蓁將爭取2025世大運、2030亞運

受國民黨徵召投入高雄市長補選的市議員李眉蓁，今(26)日在高雄市立國際游泳池表示，針對體育界關心的運動政策，高雄已經很久沒有舉辦大型運動賽事，她若當選市長將爭取2025世大運或2030亞運賽事在高雄舉辦。李眉蓁今天在高雄市體育會理事長朱文慶陪同下，前往第五屆港都盃全國分級游泳錦標賽現場慰勉選手，她表示，高雄是一座陽光城市，很適合發展運動產業，高雄有左營國家訓練中心，也有世運主場館等很好的運動場館，可惜的是，從2009年舉辦世界運動會以後，高雄就沒有再舉辦大型運動賽事。李眉蓁認為，大型賽事可以提高城市能見度，帶動城市建設和運動產業的發展。2017年的世界大學運動會，就讓全世界看到台北，高雄有舉辦世運會的經驗，有很好的場館、優秀的選手、熱情的市民，體育處也已經升格為運動發展局，高雄應該好好運用這些優勢，再次爭取舉辦國際賽事。她強調，如果當選高雄市長，將全力爭取2025世大運或2030亞運在高雄舉辦，讓選手可以大顯身手，讓高雄再次站上世界舞台，發光發熱。李眉蓁也提到，運發局從體育處升格之後，年度預算仍然維持5億，讓升格失去意義。當選後將會提高運動發展業務費，也要編列經費給優秀運動員長期性補助，讓運動推展更順利。新聞來源為Newtalk 新頭殼