台灣運動產業博覽會即將登場　PMCC、LSC總決賽接力上演

教育部體育署今日宣布「2020台灣運動產業博覽會」即將於7月17日至8月9日於台北松山文創園區登場，電競項目的建置同樣是本次會展亮點，為期24天的展期當中，電競項目將會設於「電競及多功能館」展區，《英雄聯盟》台灣人壽LSC第三屆校園聯賽以及《絕地求生M》PMCC校園聯賽總決賽等兩項年度校園電競重頭戲都將在此火熱開戰。「2020台灣運動產業博覽會」在體育署長高志雄主持下正式揭幕展期日期。 圖：簡育詮／攝揮別上半年國內疫情陰霾，體育署署長高俊雄在記者會中談起當初運博要不要如期舉辦的考量，他表示，當初展期目標人數30萬人而相當憂心疫情問題，署內慎重開會決定，視後續中央疫情指揮中心研判延期與否，「我們不是跟著東京奧運要不要延，而是看國內疫情，主要來參加的人都是國內民眾，也不是為了國外的人來參加的」，最後在指揮中心認為疫情趨緩，運博才能如期登場。這場被體育署視為全台有史以來最大規模的運動產業博覽會，佔地超過1800坪、參展單位超過120家、動員50個單位出借展品250件以上，今年博覽會主題為「撼動未來 Moving the Future」並分為「運動日常」、「運動專業」、「撼動館」、「未來館」及「電競及多功能館」五大展區，並於戶外設置展期營運不打烊的運動風格市集、週末運動廣場的各項活動規劃。體育署副署長林哲宏說明運博細節。 圖：簡育詮／攝「電競及多功能館」展區內容主要分為三大部分，首先是「電競獎盃首聯展」－將展出職業戰隊與知名電競選手之世界大賽、職業聯賽具歷史性獎盃；再來是「校園聯賽冠軍戰」－《英雄聯盟》台灣人壽LSC第三屆校園聯賽以及《絕地求生M》PMCC校園聯賽總決賽將輪番登場。此外，還包括「電競設備大全套」－威剛XPG電競設備與南強工商電競超頻水冷系統改裝展出；至於「現場直播你來轉」則是透過工作人員引導穿戴Acer裝備上專業播報台，提供賽事短文讀稿並於綠幕合成拍照留念以及現場將提供遠從日本來台的SEGA經典主機展示與遊戲試玩。新聞來源為Newtalk 新頭殼