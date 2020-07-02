一見雙雕藝術季將登場　揪全國朋友暑假衝台南HIGH一夏

「2020戀上白色雲嘉南-一見雙雕藝術季」即將揭開暑假遊憩序幕，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今(2)日在七股遊客中心舉行啟動記者會，台南市長黃偉哲出席典禮，與雲嘉南管理處處長徐振能及現場貴賓們聯合進行「啟飛儀式」，讓飛鳥們迎向高空，象徵帶動台南產業飛起來。黃偉哲強調今年藝術季還有一個大亮點，就是在七股遊客中心飛進了一隻地表最大、高約4公尺、翅膀張開總長達16公尺的黑面琵鷺，取名為「七股尚Happy」。他非常感謝雲嘉南風景區管理處一起來拼觀光，每一年一箭雙雕活動都有新的驚喜、新的彩蛋，馬上暑假就要到了，歡迎各位好朋友狂來台南拼命報復使用三倍券，將來台南會舉辦抽獎，比如抽輕豪宅、名車等，所以獎項非常豐富，非常值得大家可以來台南消費。今年「一見雙雕藝術季」，展期自7月11日至8月30日止，特別選在七股遊客中心與七股鹽山展出，雲嘉南管理處規劃一系列嶄新吸睛的作品，如：全國最大鹽雕「星心相愛」、向防疫醫護致敬的「台灣加油」、展示生態浩劫的「還以鹽色」、重現七股早期曬鹽倒影的「鹽鄉風情畫」、倡導用鹽養身的「鹹鹹在家」、賦予全新生命力的「鹽巨人」……等，藝術家們將貼近日常生活樣貌的各式感觸轉化為創作主題，讓觀展的民眾產生更多與自然共存的互動及共鳴。設計者鄭凱元表示，黑面琵鷺是七股的指標，坐落在七股遊客中心成為新的地標，象徵七股與在地的生態特色是一體的，透過地景裝置與民眾的互動，為傳統的觀光休閒注入新活力和新意涵，並促進自然生態的保育與延續。此外，台南頗負盛名有「台灣袖珍版亞馬遜河」美譽的四草綠色隧道，今夏只要來到七股遊客中心就能在光雕劇場中體驗相似的絕美景緻，在光影營造的壯闊場景中，跟著黑面琵鷺坐上場內的竹筏，彷彿置身於紅樹林隧道中，沿著水中森林及堤岸兩旁的鷺鷥林航行，還有偶爾現身的可愛招潮蟹及彈塗魚，歡迎全國大小朋友一起來瞭解濕地生態，展開生動有趣的旅遊饗宴。台灣好行西濱快線配合「一見雙雕藝術季」活動，也特別量身打造「鹽之花巴士」，鹽之花在法文(Fleur de sel)的意思是「最頂級的鹽」，展現了雲嘉南濱海地區曾經是盛產台灣高品質「食鹽」的發源地。同時也特別將廣受好評且甜美動人的「鹽精靈」化身成等比例公仔，設置在「台灣好行-61西濱快線」公車內，並增加井仔腳鹽田實境地貼，讓搭乘民眾能感受到井仔腳鹽田曬鹽的樂趣，而且巴士拉環上還提供鹽類小知識，可以在旅途中遊覽世界各地不同的鹽類。因此，今夏限定超有鹽味的「61西濱快線」，大家一定要趕快來搭乘，一同感受西濱鹽鄉豐富又迷人的風情。一見雙雕藝術季將於7月11日在七股鹽山舉辦開幕活動，特別邀請御鼓坊、情歌暖男-黃奕儒、非洲金貝鼓等精彩演出，同時加碼提供鹽品DIY、鹽咖啡免費品嚐、1,000份意幸相吸磁鐵、500份七股鹽選-王爺加持平安鹽袋等好禮要送給大家，詳情可至「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁(www.facebook.com/swcoast)或電洽七股遊客中心(06-7861017)查詢活動相關訊息。黃偉哲也特別盛情邀請，暑假期間歡迎全國朋友衝台南，一定要帶著全家大小來台南濱海體驗鹽鄉風情，更有七股海鮮節、夏日音樂節及安平虎鯨ORCA等精彩活動熱鬧登場，讓大家從暑假頭玩到暑假尾，放暑假就是要來台南HIGH一夏。新聞來源為Newtalk 新頭殼