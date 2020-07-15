幫蔡英文輔選　凡工公司：選後無意接案　勿捕風捉影

針對新頭殼報導「專做小英大選生意？凡工疑拿走2千7百萬經費 選後就關門」報導，前凡工有限公司以負責人邱瀚逸發出聲明，凡工有限公司是有正式向經濟部登記營利事業登記，相關營業收入也都有報稅紀錄，公司聘有員工，專業處理影像處理、社群規劃，合法成立經營，籲請媒體報導勿捕風捉影，影響個人權益。邱瀚逸表示，成立凡工有限公司，主要是一群近十位專長在影像處理、社群規劃的朋友，在2018年選舉後，擔心台灣未來發展，也因認同蔡英文總統，希望能在各自專業上提供協助，因此大家一起成立工作室，和蔡英文競選總部合作，主要是Youtube頻道上的影片企劃、拍攝、後製、剪接，以及包含社群遊戲、網站等網路社群業務。相關成果都有媒體報導，在網路上也都有影像紀錄。邱瀚逸說明，「凡工」公司名稱的起源來自於反共的諧音，因為員工都是比較支持台灣主體意識的年輕人，才會在擔心「韓流」影響時，暫時離開工作崗位來參與這次大選，選後大家也都回到原本位置。「凡工」近一年來的工作，都留有憑證及單據、據實向國稅局提報。選後因為任務結束，也完成申報，大家並無意繼續接案，所以停止營業，這也是業界從事影像工作的自由工作者常有的工作型態。該報導以「御用」、「幽靈公司」指涉，顯然是對一般影像團隊的組成性質不了解，也對影像創意人不公允。邱瀚逸嚴正聲明，新頭殼在毫無證據的情況之下，以夾敘夾議的方式描述凡工"似乎是一家幽靈公司"，已明顯侵害公司成員權益，籲請新頭殼勿再捕風捉影，在沒有實證的情形下傷害他人權益。知情人士表示，凡工這家公司約10人上下，有些的確曾幫民進黨助選過，他們是2018年民進黨敗選後，決定幫蔡英文輔選2020總統大選，但他們也不願意進入競選總部，也無意選後繼續承攬公部門生意，所以就解散。至於工作的內容，知情人士說，2018選後，蔡英文陣營注意到過去的確很少經營社群網路，因此，找了他們這些熟悉的人來做，主要是經營youtube影片。其中，也包括總統的一些行程，或與網紅合作拍片等後製工作。有些人過去的確曾在幫推工作過，但如果真的是要給幫推，競總也無須要再給另一家公司。新聞來源為Newtalk 新頭殼