新北拚疫後經濟　汐止區長安段乙種工業區公告招商

疫情趨緩，從中央至地方都積極提出振興經濟方案，加速推展經濟動能，新北市經發局看準這波潛在投資能量，繼林口媒體園區招商大滿貫後，與國有財產署再次攜手合作推出「新北市汐止區長安段乙種工業區招商案」，面積約1.5公頃，以公開標租方式招商，公告時間至今年9月8日，提醒有意投資新北的廠商把握機會。經發局長何怡明指出，此案基地鄰近台鐵五堵火車站，步行約7分鐘，基地南側為大同路三段與長安路交會口，可透過汐止貨運聯絡道，連結中山高、北二高，30 分鐘內可串聯臺北市與基隆市，交通機能便捷；基地屬乙種工業區，容積率210％，符合新北市工業區立體化方案申請資格，申請立體化方案後容積率最高可達315％；而為鼓勵廠商積極掌握疫後商機、加碼投資新北市，佔基地面積98.81％的國有土地更提供前3個月租金減收50％優惠。她說，招商基地除可看到的現地情形外，還有重要的隱藏賣點，因基地東側與聯華氣體工業股份有限公司共用的道路路型較為細長，考量進駐廠商廠區進出動線及行車空間需求等，新北市已與中央拍板定案，取得一致共識，未來廠商可於基地西南側土地（長安段418-1、 486-1 地號）開闢寬度達10公尺聯外基地私設通路，讓基地於進出動線條件更加分，廠商們大可安心準備投標。何怡明說，此案土地以標租方式推動，提供廠商20年興建營運，得續租2次，第1次續租租期20年，第2次續租租期10年。租金公告底價為出租總面積乘以公告地價乘以5％ (年租金率)，再由廠商自行提出年租金率報價。後續年租金則為租賃基地 (承租面積)乘以當期申報公告地價乘以得標年租金率計收。全案基地形狀完整方正，有利建築物空間設計配置，除有意擴廠的中小企業外，更是台商回台投資最佳首選，期待在優良條件下，吸引有意投資新北廠商進駐發展，帶動汐止區經濟發展及增加當地就業機會。招商科長林芳良說，「新北市汐止區長安段乙種工業區招商案」因屬乙種工業區用地，非常適合產業進駐，詳情及招商文件已上經發局網站。此外，目前「臺北港第二種產專區招商案」已公告招商中，而新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案則辦理公開閱覽中，在109 年下半年預計還有土城明德段商業區公有土地招商案。新聞來源為Newtalk 新頭殼