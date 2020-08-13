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不開二次臨時會　國民黨團：沒有正當性不開也罷

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-13 22:30:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
民進黨團總召柯建銘今天(13日)在臉書上說，在國民黨反對下，即使召開臨時會，也將拖至9月以後的第二會期，民進黨團必須重新思考，如何應對該變局，並說「立法院的同仁們，我們9月再見吧！」意即黨團不會提案召開第二次臨時會；對此國民黨團回應，「沒有正當性的二次臨時會不開也罷」，並點名民進黨團總召柯建銘別再挑撥離間，想想該如何提升行政團隊的效能比較重要。

國民黨團批評，在武漢肺炎疫情因應對策、振興經濟的各項作為上，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊荒腔走板，從近期各項民調中可看出，人民對蘇內閣、蔡政府的不滿，正快快速竄升中，而近期的動滋券、藝FUN券、農遊券等樂透式發錢手法，已引來各界批評，蔡政府心中所想的只在討好特定族群，不思預算的效益及有限性，即興式大手大腳亂花錢，百姓都看在眼裡。

國民黨團批評，紓困已經進入3.0，蘇內閣針對紓困1.0及2.0的執行率、各產業衝擊影響評估，像樣的報告都拿不出來，如何說服國會、說服人民，要再給中央政府2100億元來亂花？「民進黨、蔡政府、柯總召有對社會說明清楚嗎？民進黨自己執政無能拿不出政績，只好拿在野黨來說三道四，找個下台階躱起來」

國民黨團說，昨天聲明中對紓困3.0的各項質疑，柯總召一項都没有回應，為什麼？理由很簡單，因為不知如何回應，民進黨的各高官們，應該好好閉門思過，思考如何執政讓人民過好日子，不是只有搶位子、搶錢在行，執政卻是大外行。

國民黨團提及，在野黨天職就是監督政府、監督執政黨，不必要的口水及挑撥離間可以省了，好好想想如何提升政團隊的效能才是柯總召要操心的，疫情的病毒不會分藍綠，受影響的各產業正在等政府的實質作為，「務實不務虛才是民進黨政府、蔡英文政府應該深思的課題，不是嗎」？

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

紓困 民進黨團 立法院 臨時會 國民黨團

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