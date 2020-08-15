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完善犯罪被害人保護 王婉諭提修法迎向專業、有溫度服務

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-15 08:10:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
《犯罪被害人保護法》上路至今22年，屢被質疑無法給予被害人、家屬實質協助，為此，時代力量立委王婉諭提出《犯罪被害人權益保障法》修法，試圖彌補缺失，除要求行政院協調跨部會資源，提供全面協助，也要求提供符合被害人需要的個別化協助等，以完善犯罪被害人上的保護。

王婉諭今召開「承接悲傷，迎向陽光；專責、專業、有溫度的服務：《犯罪被害人權益保障法》修法提案」記者會，邀集時代力量立委邱顯智、兒童權益促進協會理事長王薇君、清華大學科技法律研究所助理教授連孟琦、台北律師公會犯罪被害人保護委員會主任委員陳孟秀、律師團代表李宣毅律師、丁穩勝律師、曾威凱律師出席。

對於《犯罪被害人權益保障法》修法內容，共有八項重點，包含「保護犯罪被害人是國家責任」、「行政院動起來，協調跨部會資源，提供全面協助」、「階段式擴大保護傘，提供符合被害人需要的個別化協助」、「讓司法不再冰冷，主動告知被害人法律協助資源」、「法扶、犯保串接單一窗口，陪伴被害人走過司法程序」、「專責、專業的犯保組織，運作更加公開透明」、「摒棄國家代位求償，避免被害人遭二度傷害」、「設置犯保基金，經費獨立自主、組織健全發展」。

王婉諭說，《犯罪被害人保護法》1998年立法至今已22年，但裡面規範範疇不夠到位，提供被害人幫助上更是少之又少，內容侷限在補償金部分，更未將犯罪被害人接受服務定位為權利，明確規範被害人可從各行政單位取得協助的最低服務標準。

王婉諭認為，台灣犯罪被害人保護政策與法制，應徹底屏除「恩給式」思維，改以「國家責任」的高度，以「被害人權益為中心」重新架構補償金的定位、保護與支持服務的內容。

邱顯智認為，現行《犯罪被害人保護法》很簡陋，保護範圍也很窄，只限定在犯罪被害人死亡、重傷跟性侵害的案件，其他的被害人無法受到保護，且跨部會溝通嚴重不足，所以此次修法名明定行政院應定期召開跨部會協調聯繫會議，敦促各部會在犯罪被害人權益保障業務上的推動、支援與協調。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

王婉諭 司法 犯罪被害人保護法 大法官 時代力量

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