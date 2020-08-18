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肯定美國商會建議　蔡英文：雙邊貿易協定共創台美雙贏

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-18 16:28:19

▲總統蔡英文今（18）日接見台北美國商會時肯定他們先前建議，應該加速推動台美的BTA（雙邊貿易協定）。相信透過台美BTA，可以發揮產業互補，台美經貿也會更深化，帶來更多商機，創造雙贏發展。（圖／新頭殼）
▲總統蔡英文今（18）日接見台北美國商會時肯定他們先前建議，應該加速推動台美的BTA（雙邊貿易協定）。相信透過台美BTA，可以發揮產業互補，台美經貿也會更深化，帶來更多商機，創造雙贏發展。（圖／新頭殼）
總統蔡英文今（18）日接見台北美國商會時肯定他們先前建議，應該加速推動台美的BTA（雙邊貿易協定）。相信透過台美BTA，可以發揮產業互補，台美經貿也會更深化，帶來更多商機，創造雙贏發展。

蔡英文今日上午在總統府接見台北美國商會會長金奇偉等人。首先，蔡英文恭喜金奇偉今年1月就任會長。從今年初以來，一直面對嚴峻疫情挑戰及全球政經秩序的變化，她要感謝台北美國商會在今年6月發表台灣白皮書時，對台灣防疫成果的肯定，並且針對經貿政策提供許多建議。

蔡英文表示，台北美國商會也很重視台灣振興觀光業政策，希望在台灣國門開放後，吸引更多的外國旅客。不論外國旅客、外商、投資，「我們都會張開雙手歡迎」，希望跟台北美國商會一起努力。

蔡英文指出，這幾年，台灣在改善投資環境，確實有不少成果，加上美中貿易衝突、香港情勢，台灣產業也遇到新挑戰與機會，政府已經立下目標要將台灣打造成亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

蔡英文說，在美國商業環境風險評估公司今年首次評估報告，台灣「投資環境風險評比」上升，成為全球第三名；在美國國務院公佈5G乾淨網路名單，台灣的5家電信業也都在裡面。

蔡英文強調，接下來政府會努力打造六大核心戰略產業，包括資訊及數位產業、生物及醫療科技產業等等，及成立人才循環大聯盟，讓台灣成為全球未來經濟的關鍵力量，也會是美國面臨供應鍊重整在亞洲可信賴的最佳朋友。

蔡英文認為，台美夥伴關係不斷深化，上星期雙方也簽署醫衛合作瞭解備忘錄，外貿協會也提供台美企業聯盟，要用國家隊力量來服務雙邊的企業。她很高興這個平台有台北美國商會的參加。

最後，蔡英文說，台北美國商會一直很關心台美洽簽雙邊貿易協定的進度，且台北美國商會白皮書也建議美國政府加速推動台美的BTA（雙邊貿易協定）。她相信透過台美BTA，雙邊可以發揮產業互補性，台美經貿往來也會更深化，帶來更多商機，創造雙贏發展。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

外交部 AIT 美國商會 蔡英文 台美關係

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