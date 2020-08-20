小英出手了！全身箭靶　總統發文挺阿中部長

根據衛生局同仁私下透露，葉彥伯今天請假，是原本安排好要帶家人到台北就醫。面對外界批評，彰化縣長王惠美則親上火線表示捍衛葉彥伯的名譽。她說，葉彥伯昨天受訪就指出，所有篩檢相關資料都在系統內，做了多少數量與花費金額都很清楚，中央都看的到也查得到。對於陳時中說葉彥伯進行精準篩檢前未事先報備，王惠美表示，這中間顯然溝通不足，現在中央已經啟動第三方進行調查以釐清真相。她強調，檢疫過程完全依照中央防疫規定，絕無不法。
對此，蔡英文今在臉書表態稱，這幾天，很多人關心彰化採檢的議題，我也要跟大家分享我的看法：截至目前為止，台灣防疫的成果，證明了我們可以透過民主團結彼此，克服疫情的挑戰。民主的台灣，不會也不可能隱匿疫情。
得來不易的防疫成果，很大一部分要歸功於疫情初期就設置的 中央流行疫情指揮中心。在那裡，防疫同仁辛苦輪班，快速統整資訊，進行最有效率的指揮調度。加上國人團結參與，才讓台灣成為全世界少數能夠照常逛街、旅遊、拚振興的國家。
蔡英文指出，這段時間以來，指揮中心都會透過「專家會議」，根據疫情變化，持續制定最新的防疫措施。「隔離期滿不做普篩」就是專家會議討論的結果。我要肯定陳時中部長，能夠在重重壓力下，領導指揮中心，堅守防疫SOP，這是堅守崗位的表率，也是對專家會議集體智慧的尊重和肯定。
蔡英文說，此時此刻，國際疫情依然嚴峻，前方還有重重挑戰。台灣的防疫，需要指揮中心持續做出專業、快速、有效的決策，也需要全民團結，互相扶持，而不是互貼標籤。台灣，繼續加油！
新聞來源為Newtalk 新頭殼