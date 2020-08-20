彰化被查　朱學恒酸：殺喪屍還被檢討要滅團啦！

彰化逆時中事件持續延燒，衛福部長陳時中今天受訪時揭露調查原因，指彰化這麼做已長達7個月，受檢人數超過3位數，卻沒有上報中央，這次要求政風處介入調查，希望釐清有沒有任何行政程序的疏失。彰化縣長王惠美則堅稱，檢疫過程完全依照中央規定。
朱學恒今晚在臉書再度發文表示，這就是一個防疫的問題，找到一個陽性不是應該很高興找到有漏洞可以防堵，當事人也可以治療嗎？沒想到側翼全力出擊，簡直是總統級作戰，有說違逆陳時中就是舔共，有說這檢驗試劑鐵定有暴利，有人說這一定是統派滲透。
他反問，「你們是不是忘記那個美國回來確診的少年，要怎麼收治他，怎麼隔離他，就算只是千分之一的漏網機率，難道這就可以放心繼續政治鬥爭了嗎？」同一時間，指揮中心說雖然之前說絕對不普篩太浪費錢，但是9月1號開始要對12國入境普篩，這邏輯是不是太跳躍。
朱學恒稍早發文時，以他自己多年看喪屍片的經驗，如果有一名士兵打死了一隻喪屍，結果大家沒有在討論如何防止喪屍入侵，「反而開始討論他用的子彈是誰的錢，有沒有服從命令，開槍有沒有先喊站住口令誰，有沒有立即回報，或者說這人一定是敵國派來臥底的，他血統不純正等等等等……好啦，接下來通常鏡頭拉遠，要滅團啦」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼