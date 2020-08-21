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弒母案逆轉無罪引譁然　王婉諭向司法院喊話

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-21 18:36:37

▲ 桃園一名梁姓男子吸毒後斬首母親，原判無期徒刑，二審逆轉改判無罪，時代力量立委王婉諭今（21）向司法院呼籲，應出面更完整地向社會大眾釋疑。（圖／新頭殼）
▲ 桃園一名梁姓男子吸毒後斬首母親，原判無期徒刑，二審逆轉改判無罪，時代力量立委王婉諭今（21）向司法院呼籲，應出面更完整地向社會大眾釋疑。（圖／新頭殼）
桃園弒母案逆轉改判無罪，社會譁然，時代力量立委王婉諭今天(21日)向司法院呼籲，應向社會大眾釋疑，解釋清楚判決作成的理由、是基於考量行為人哪些具體的案件脈絡、情節，才適用減輕或免除刑度的決定，此外，司法院應向社會大眾解釋清楚，這個人被釋放後，後續行政機關有沒有建立橫向聯繫，

桃園梁姓男子2018年間吸毒後斬首母親，一審被判處無期徒刑，二審逆轉改判無罪，理由為因吸食毒品、「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」。

對此，王婉諭說，目前無法看到判決書的內容，對於判決適用的法條與原因，「我們難以回應」，但相信大家在意的是，法院決定將行為人責付給衛生局，而不是裁定監護處分的考量是什麼？無論是責付衛生局，或是裁定監護處分，這個人後續的處遇計畫是什麼？責付給衛生局之前，有沒有先與衛政單位進行溝通？衛生局在沒有司法約束力的情況下，是否能夠順利執行他的處遇計畫？甚至有法官在今天面對媒體時表示，「若人跑了就跑了」，也因此引起民眾恐慌。

王婉諭提及，發生這樣事件後，政府部門要做的首要任務，應該是減輕民眾的擔心與緊張，「我想問的是，行政院、司法院、法務部、衛福部等權責單位，是否有建立後續的橫向聯繫，共同討論涉及暴力犯罪的毒品施用者，有無合適的治療規劃、以及如何進行適切的監督？」

王婉諭說，重大案件宣判，常使得不熟悉法律適用原因的民眾感到恐慌，或者加深對於司法的誤解，司法院雖然已先發布了新聞稿，但稍嫌簡略，恐怕還是無法讓社會大眾理解，因此，期待司法院能夠出面更完整地向社會大眾釋疑。

王婉諭也說，司法院應向社會大眾解釋清楚，這個人被釋放後，後續行政機關有沒有建立橫向聯繫，涉及暴力犯罪的毒品施用者，後續應該進行哪些治療規劃及監督措施，將民眾的擔心、疑慮說明清楚，才能讓民眾不會因為資訊不清楚而陷於恐慌，甚至是再度對司法產生更多的不信任。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

司法院 精神障礙 弒母案 無罪 桃園

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